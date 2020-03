Cote d'Ivoire: Réhabilitation de la prison civile d'Adzopé - Ce que Patrick Achi a dit sur Cheikh Ahmédou Hamahoullah

Le Secrétaire général de la Présidence de Côte d'Ivoire et président du Conseil régional de la Mé, Patrick Achi a présidé le jeudi 20 mars 2020 la cérémonie de réhabilitation de la prison civile d'Adzopé où a été incarcéré le guide des tidjanites Cheikh Ahmédou Hamahoullah de 1925 à 1935.

À cette occasion, il a indiqué qu'au delà de la qualité et de l'intensité des relations entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire, cette cérémonie fait rentrer les relations entre les deux pays, dans une nouvelle ère, celle de la spiritualité et celle de l'axe Fez-Adzopé.

Pour lui, c'est un témoignage de plus, de la fraternité qui lie le Maroc et la Côte d'Ivoire et leurs deux responsables. Il s'agit du Roi Mohamed VI et Alassane Ouattara.

«Le destin a voulu que cet homme adulé ait sejourné à Adzopé, que les lieux de sa pertinence et de ses prières à Dieu, chaque jour pendant 5 ans et 7 mois aient été préservés alors que toute la prison d'Adzopé a été détruite.», a-t-il ajouté.

Patrick Achi a encouragé à faire en sorte de valoriser cet espace afin que, selon ses termes, le modèle de courage et de vertu, qu'est Cheikh Ahmédou, dans un monde où tout pousse vers le matérialisme, l'individualisme, soit un modèle de vie pour le peuple ivoirien et pour ses jeunes.

Il a laissé entendre que son souhait est qu'en ce lieu se développe un espace de pèlerinage où les femmes et les hommes de toutes les confessions puissent venir se recueillir. Cheikh Ahmédou Hamahoullah est né au Mali en 1881.

Résistant pacifique à la colonisation française, il préféra vivre sa liberté et se consacrer à Dieu. Arrêté en 1925, il fut détenu dans le Trarza en Côte d'Ivoire dans la prison d'Adzopé jusqu'en 1935.