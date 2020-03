Cote d'Ivoire: Toulouse - La frustration de Max Gradel

Max Alain Gradel, le capitaine de Toulouse Fc, n'est pas content de l'attitude des supporters de son club. L'attaquant ivoirien qui n'a pas la langue dans sa poche l'a fait savoir dans ses déclarations à l'issue de la 27e journée du championnat de France.

Samedi, Toulouse Fc a subi sa 20e défaite de la saison face à Rennes (0-2) à domicile. Mécontents, les supporters de Toulouse ont eu une attitude étrange en prenant fait et cause pour l'adversaire, Rennes et tourné le dos à leur propre équipe.

Un comportement qui a surpris et déçu l'international ivoirien qui a immédiatement réagi. Il comprend le mécontentement des supporters qui sont déçus mais, pour lui, cela ne devrait pas justifier cette attitude envers les joueurs qui ont réaffirmé leur engagement à sortir l'équipe de cette situation.

«Nous voulons voir des supporters qui viennent soutenir leur équipe, mais pas Max Gradel ou un joueur. À un moment donné, c'est comme jouer 13 contre 11. Même les joueurs de l'équipe adverse en rient.

Puisque nous sommes dans ce club, je parle pour moi et je suppose que ce que je dis, j'ai toujours tout donné. Il est clair qu'ils peuvent être déçus, mais nous croyons toujours et si nos supporters sont contre nous, c'est difficile.

Je suis très frustré aujourd'hui, mais franchement on a l'impression qu'ils nous ont laissé tomber. Et s'ils font ça contre les dirigeants, ils doivent savoir que ce sont les joueurs qui sont les premiers touchés car c'est nous qui sommes sur le terrain et quand on entend ça, on a encore du mal à réagir pour se donner à 100% », a déclaré le joueur ivoirien.

Il faut indiquer qu'à 11 journées de la fin de la saison, Toulouse occupe la 20e et dernière place au classement de la Ligue1 avec seulement 13 points.