Cote d'Ivoire: Université Alassane Ouattara - Ouverture prochaine des départements des « Sciences et Techniques » et des « Sciences de l'Éducation »

Une convention de partenariat entre l'Université Alassane Ouattara (Uao) de Bouaké et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en France, permettant l'ouverture prochaine des départements des « Sciences et Techniques » et des « Sciences de l'Éducation » a été signée, le vendredi 28 février dernier, dans la salle de conférences du Décanat du campus 2.

C'était en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahim Lokpo, directeur général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le président de l'Université Alassane Ouattara, Pr Lazare Poamé, a salué ce partenariat qu'il a qualifié de spécifique. « C'est un partenariat qui est spécifique parce qu'il permet à l'Université Alassane Ouattara de s'agrandir admirablement par la création de deux départements importants.

Le département des « Sciences et Techniques » et celui des « Sciences de l'Éducation ». Nous avons obtenu les Arrêtés de création, signés par Monsieur le ministre Albert Toikeusse Mabri », a-t-il dit.

Il a, ensuite, adressé ses remerciements au ministre Mabri pour son appui au projet. Il a également remercié, vivement, le président de l'Université de Pau pour avoir accepté d'effectuer le déplacement à Bouaké en dépit de son calendrier extrêmement chargé.

Il a, enfin, exprimé sa gratitude au directeur général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour le suivi exemplaire du dossier et au professeur Merawa, conseiller du ministre, pour son appui technique.

« L'idée de la création de ces départements a été accélérée par un souci partagé avec le Président de la République qui a bien voulu que la Côte d'Ivoire accélère tous les leviers qui doivent lui permettre d'accéder à l'émergence », a-t-il fait remarquer.

Et d'ajouter : « Pour aller à l'émergence, il faut des personnes bien formées, des personnes qui ont une bonne maîtrise des Sciences et des Techniques, qu'on se plaît à appeler les sciences dures.

Ces Sciences étaient le maillon manquant de nos filières de formation qui devraient nous permettre aussi d'apporter remarquablement notre contribution à la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence.

Cette convention va permettre à ces deux départements de fonctionner idéalement. Vous verrez que dès l'ouverture de ces départements, les professeurs qui viendront de l'Université de Pau et des autres Universités de la France seront pris en charge entièrement, non pas par notre budget, mais par la convention introduite au sein du Hub franco-ivoirien pour l'éducation ».

Le Département des Sciences et Techniques comporte deux parcours qui sont : Mathématiques et Informatique ; Physique, Chimie et Biologie.

Ce département est rattaché à deux Unités de formation et de recherche (Ufr) à savoir : Sciences économiques et développement et Sciences médicales.

Quant au département des Sciences de l'Éducation, il est rattaché à l'Ufr Communication, Milieu et Société (Cms).

Le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (France), Mohamed Amara, a exprimé ses sentiments en ces mots : « C'est un accord qui nous semble important parce qu'il devrait donner des résultats très intéressants en permettant d'assurer la montée en puissance de l'ouverture de collèges et lycées pour la Côte d'Ivoire.

C'est un grand plan de développement qui a besoin d'être accompagné par des femmes et des hommes qui puissent enseigner.

Notre rôle est d'apporter une contribution pour permettre de former justement ces femmes et ces hommes qui, demain, formeront la jeunesse ivoirienne et permettront à la Côte d'Ivoire d'être présente dans les compétitions qui se jouent toutes sur le domaine du savoir et de la connaissance ».

Ibrahim Lokpo a, au nom du ministre Albert Toikeusse Mabri, remercié les deux présidents pour cette initiative : « Le maillon des Sciences et Techniques manquait à l'Uao. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une Université complète ».

L'ouverture de ces deux départements permettra aux élèves titulaires d'un baccalauréat série C de l'intérieur du pays de s'inscrire à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké.