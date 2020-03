Cote d'Ivoire: Wara Tour 2020 - Abou Nidal à l'assaut de 19 villes et 5 communes du District d'Abidjan

La cour de la mairie d'Abobo a accueilli du beau monde le 28 février pour le lancement de la caravane du "Wara Tour" 2020. Initiée par le chanteur Abou Nidal, cette caravane encourage l'éducation, sensibilise à la violence en milieu scolaire et aux fléaux de la drogue, du tabagisme et des grossesses.

Pour l'édition 2020, "Wara Tour" va sillonner 19 villes et 5 communes du District d'Abidjan. A cette cérémonie de lancement, Abou Nidal avait à ses côtés Traoré Mariam, députée de Tengrela, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Kandia Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Brahima Ouattara, 1er adjoint au maire d'Abobo, représentant le ministre Hamed Bakayoko, parrain de la cérémonie, a réitéré le soutien du premier magistrat de la commune au projet. A sa suite, Abou Nidal a exprimé sa joie pour ce moment exceptionnel.

« C'est avec une immense joie que je me retrouve ici pour partager avec vous l'une de mes passions. Celle de voir une jeunesse ivoirienne instruite pour révéler le défi du développement harmonieux de notre beau pays, la Côte d'Ivoire.

C'est tout le sens de la création du Wara Tour avec comme slogan divertir, éduquer et encourager. A l'image du lion (Wara en malinké) qui est l'animal le plus fort de la forêt, notre jeunesse doit être déterminée et résolue à exceller dans tout ce qu'elle entreprend », a-t-il confié.

Pour sa part, la première responsable de l'Education nationale en Côte d'Ivoire a motivé sa présence en ses termes: « Pendant les trois éditions précédentes, j'ai observé de loin le travail abattu par l'équipe de mon jeune frère Abou Nidal.

Mes collaborateurs dans les régions, les DREN notamment, m'en ont régulièrement fait un compte rendu fidèle.

J'ai pu me faire une idée de l'engouement populaire que la tournée suscite chaque année. C'est pourquoi je ne pouvais plus rester loin de cette dynamique action. Je suis donc avec vous en ce jour pour marquer mon soutien le plus ferme aux organisateurs ».

Et la ministre Kandia Camara d'ajouter : « Ce projet épouse parfaitement ma conception d'une école de qualité, une école d'excellence et de mérite.

Tout comme la vision du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui reste fidèle aux engagements du Président de la République Alassane Ouattara, de faire de l'école la rampe de lancement de l'édification de l'Ivoirien nouveau.

C'est également cette vision que partage le ministre d'État, ministre de la Défense et maire d'Abobo, Hamed Bakayoko, qui accueille cette cérémonie ».

Après la présentation du single "Va à l'école", l'hymne de la caravane "Wara Tour", 40 élèves issus du primaire et du secondaire ont été récompensés avec des Kits scolaires, des tablettes éducatives et des ordinateurs portables.

Cette cérémonie a pris fin dans la soirée par un beau concert avec une pléiade d'artistes dont Suspect 95, Vitale, Tiesco le Sultant, Mc One, Saga La Légende, Kédjevara, de Francky Dicaprio. La prochaine étape du "Wara Tour" sera Agboville le dimanche 8 mars.