Ile Maurice: Covid-19 - Le ministère peaufine son plan d'action

Ce lundi 2 mars, le ministère de la Santé a fait circuler le document qui détaille le plan d'action concernant les voyageurs qui arrivent à Maurice des pays à risques. Pour l'heure, ces pays à risques sont la Chine, l'Italie et la Corée du Sud.

Dans l'avion

Au cas où une personne montre des signes de fièvre et de toux dans l'avion, elle sera mise à l'écart des autres passagers. La tour de contrôle sera immédiatement informée. À l'atterrissage, le personnel médical de l'aéroport montera à bord de l'avion. La personne concernée sera auscultée et placée en isolement.

Les personnes assises trois rangs à l'avant et a l'arrière du passager suspecté d'être malade auront droit àune attention particulière. S'ils n'ont aucun symptôme, ils seront autorisés à rentrer chez eux à condition qu'ils acceptent de faire un suivi. En cas de développement de fièvre et de toux, ils seront transférés à l'hôpital de Souillac pour être mis en isolement et leurs proches seront envoyés en quarantaine.

Les voyageurs qui arrivent des pays à risques mais qui ne présentent aucun symptôme ne seront pas mis en quarantaine mais ils feront l'objet d'un suivi constant pendant 14 jours.

Les cas avérés

Dans l'éventualité d'un cas avéré, la Rapid Response Team, composée d'un médecin, d'un infirmier et d'un officier du ministère de la Santé se rendra sur place pour voir le patient. Des échantillons seront pris et envoyés au laboratoire de Candos à des fins d'analyse. La personne sera mise en isolement et tous ceux qui ont été en contact avec elle seront mis en quarantaine. La surveillance durera 14 jours.