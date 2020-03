Soudan: Al-Boushi écoute une illumination des comités de résistance d'Aroma

Kassala — - La Ministre de la Jeunesse et des Sports, l'Ing. Wala Al-Bushi, a écouté ce matin lors de sa visite à la ville d'Aroma, une Illumination pour informer des Représentants des Comités de Résistance et des Jeunes de la Région, car les Jeunes ont fait face aux problèmes auxquels ils sont confrontés en tant que Jeunes, représentés par le Manque d'Infrastructures qui les aident à Faites de l'Exercice en plus du Manque de Services de la Région.

La visite d'Al-Boushi dans l'Etat de Kassala fait partie de la Délégation Ministérielle qui se rend actuellement dans l'Etat, accompagnée le Premier ministre, le Dr Abdullah Hamdouk.

Un représentant des Comités de Résistance d'Aroma a évoqué la nécessité de veiller aux Acquis de la Révolution malgré les Différents Défis, indiquant que la visite d'Al-Bushi à Aroma représente la première visite d'un Fonctionnaire depuis longtemps.

D'un autre côté, Al-Boushi a inspecté les Familles des Martyrs de la Glorieuse Révolution de Décembre dans la ville de Kassala, où elle a enregistré une visite à la Famille du Martyr Muhammad Abdul-Ghader Bod Sharifi et à la Famille du Martyr Adham dans le Quartier Arabe et à la Famille du Martyr Muhammad Othman dans le Sud du Soug et vivait étroitement dans le quartier de la Coexistence de la Paix Pacifique.