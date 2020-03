Soudan: Arman - Nous sommes près de parvenir à un accord final sur la paix

Khartoum — Le commandant Yassir Saeed Arman a salué le gouvernement et le peuple du Soudan du Sud pour leurs efforts estimés pour parvenir à la paix au Soudan et a également salué les efforts faits par le conseiller, Tut Galwak, président de la Médiation du Sud pour la paix au Soudan, et son adjoint, Dr Dio Matouk.

"Nous avons travaillé dans un esprit de partenariat et nous sommes sur le point de parvenir à un accord final", a déclaré Arman a la presse après la fin de la session de négociation entre la délégation gouvernementale et le SPLM-Nord et le Front révolutionnaire.

Il a souligné que toutes les quinze questions en suspense seront résolues en particulier la restructuration du secteur de sécurité pour qu'il soit pour toutes les soudanaises et les soudanais, ainsi que la représentation du front révolutionnaire dans tous les États du Soudan afin que les mouvements se transforment en mouvements nationaux ouverts.

« La discussion incluait également la capitale nationale et la représentation des femmes et d'autres questions », a ajouté Arman.

Il a indiqué qu'en tant que mouvement, ils travaillaient à construire une patrie dans un esprit d'amour, d'harmonie et d'unité, soulignant la nécessité pour tous d'œuvrer pour un nouveau Soudan et guérir les blessures de la guerre.

Il a souligné que le Soudan a désormais une occasion historique de parvenir à une paix durable, exhortant toutes les parties soudanaises à se joindre aux négociations de Juba pour parvenir à la paix.