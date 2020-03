Maroc: Démission du secrétaire général de la CAF, Mouad Hajji

Dakar, Sénégal — Le Marocain Mouad Hajji a démissionné, ce lundi, de son poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), moins d'un an après sa nomination le 11 avril 2019.

Pour justifier son départ, M. Hajji a évoqué des motifs d'ordre personnels et indiqué devoir regagner au plus vite son pays.Il a même demandé que son préavis de départ soit écourté. Ce à quoi a accédé le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad en attendant de soumettre cette démission et de proposer la nomination d'un secrétaire général intérimaire aux membres du comité exécutif, comme l'exigent les textes de la CAF.

A cet effet, M. Ahmad a décidé de convoquer dans les meilleurs délais un comité d'urgence pour désigner un secrétaire général intérimaire.Pour l'heure, il s'est félicité du « travail précieux dans la conduite des réformes de l'institution du football africain » que le démissionnaire a eu à abattre. Il a loué en M. Hajji « un collaborateur engagé, loyal et surtout passionné de football ».

De son côté, le Marocain a remercié le président de la CAF de lui « avoir donné l'opportunité de servir le football de notre continent à un tel niveau de responsabilités » et a souhaité que les nombreuses réformes entamées depuis 2017 aboutissent aux résultats escomptés.

Six soldats maliens tués dans une attaque de terroristes à Mondoro, au centre du Mali

Bamako, Mali (PANA) - Six soldats maliens ont été tués et plusieurs autres blessés dans une opération de destruction de deux sites de groupes terroristes, dimanche, dans la localité de Mondoro, dans le cercle de Douentza, région de Mopti, au centre du Mali, a-t-on appris de source sécuritaire."Six militaires maliens ont été tués, plusieurs autres blessés et des engins endommagés dans les environs de 22h, dans une opération de destruction de deux bases de regroupement des groupes terroristes", précise le site des forces armées maliennes.

Les frappes aériennes des forces armées maliennes ont tué plusieurs terroristes et permis de récupérer un important lot de matériels aux assaillants, selon la même source qui précise que les militaires maliens blessés ont été évacués sur l'hôpital régional de Mopti.La zone est sous le contrôle de l'armée malienne, note la même source.