Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Les organisations des droits humains sensibilisent à la démocratie

L'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), que dirige Trésor Nzila, a animé, avec les plateformes de la société civile pour le respect des droits humains, le 29 février à Brazzaville, une conférence de presse sur le thème : « La démocratie et l'Etat de droit doivent encore attendre ».

L'objectif était de susciter l'éveil des consciences et la participation citoyenne des Congolais à la construction d'un Etat de droit et d'une démocratie durable, a expliqué le directeur exécutif de l'OCDH.

La démocratie et l'Etat de droit, a-t-il poursuivi, sont des valeurs universellement partagées. Au Congo, les concepts connaissent un retard comparativement à d'autres pays africains. « Nous demandons aux Congolais de s'exprimer librement où qu'ils soient, et aux étudiants de créer des clubs de réflexion pour parler de la démocratie et de l'Etat de droit », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Constant Ibara, l'un des acteurs de la société civile, a eu la charge de développer le thème : « La formation politique comme droit fondamental ». L'orateur a rappelé le passage du régime monopartite au pluripartisme qui a donné naissance à la démocratie au Congo.

Il a émis le souhait d'une formation politique au profit des citoyens congolais pour parler d'une véritable démocratie.

Joe Washington Ebina a, pour sa part, développé le thème : « Engagement des femmes dans l'exercice démocratique au Congo ». Il a souligné la faible représentativité des femmes dans les instances dirigeantes du pays. Selon lui, les femmes vivent dans la discrimination et sont muettes au plan social. Privées de leur liberté, a-t-il ajouté, les femmes sont exposées à toutes formes de violences. Toutefois, l'orateur a demandé aux femmes de s'engager dans toutes les sphères de la vie active, car elles ont une sensibilité face aux situations.

Notons que l'Observatoire congolais des droits de l'homme est une organisation non gouvernementale de promotion, de défense et de protection des droits humains. Il intervient dans plusieurs domaines afin d'améliorer la situation des citoyens en matière d'Etat de droit et de démocratie.

A sa création, l'OCDH s'est fixé plusieurs objectifs, notamment la lutte contre les violations des droits humains, l'impunité, la mauvaise gouvernance.