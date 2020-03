Congo-Brazzaville: Réchauffement climatique - Le Dr Maurice Itous-Ibara présente son projet mondial " Culture des énergies renouvelables "

Le projet mondial "culture des énergies renouvelables" concerne trois mille gisements de pétrole et d'hydrocarbures, pour la lutte contre le réchauffement climatique à température zéro degré Celsius. Il a été présenté le 29 février à Brazzaville.

Présentant l'auteur du projet, le Pr Mukala Kadima Nzuji a d'abord mis à nu la dégradation de l'environnement, du fait de l'inconscience de l'homme. Il l'a illustré en évoquant cette merveilleuse pièce de théâtre, "Le Cri de la forêt" de Henri Djombo, sur les questions liées à la protection de la biodiversité. Au centre de la pièce de théâtre comme dans les recherches menées par le Dr Maurice Itous-Ibara, explique le Pr Mukala Kadima Njuzi, la question fondamentale reste la même : Comment en venir à bout du réchauffement climatique ?

Pour le Pr Mukala Kadima Njuzi, deux principales voies se présentent : la conscientisation des populations et l'inventivité. Et le Dr Maurice Itous-Ibara intervient au niveau de l'inventivité avec des propositions concrètes pour résoudre la question cruciale du réchauffement climatique. Sa thèse est simple. Le pétrole à magnons ou le pétrole renouvelable primordial issu de l'explosion gigantesque du magnons originel. Il désigne cette explosion par l'expression « Big-Bang à magnons ». Pour lui, le pétrole à magnons ou le pétrole renouvelable primordial est le fondement de la création de l'univers.

Le docteur Itous-Ibara se pose alors la question de savoir à quel niveau le pétrole renouvelable peut permettre de lutter contre le réchauffement climatique et agir en faveur de la protection de l'environnement. En réponse à cette double question, il propose un programme de lutte conséquent contre le changement climatique, qui se résume en termes de culture de 3.000 gisements d'énergies renouvelables (pétrole et mines non polluants) et d'hydrocarbures de laboratoire. Mais en réalité, la planète a besoin de 591.000 gisements de pétrole renouvelable et d'hydrocarbures de laboratoire pour que lui soit assuré durablement « un climat non réchauffé ».

Le pétrole comme premier responsable du réchauffement climatique

Expliquant son projet, le Dr Maurice Itous-Ibara, a indiqué que le premier responsable du réchauffement du climat, c'est le pétrole, donc les hydrocarbures. Pour régler ce problème, il faut proposer le pétrole renouvelable. D'où son projet. « Pour 3 000 gisements, nous avons 2 964 gisements de pétrole renouvelable contre 36 gisements d'hydrocarbures pour un pays, et nous avons le règlement climatique. Nous les cultivons, et ces énergies seront utilisées. Ce sont ces énergies qui vont dégager tout ce qui à l'encontre des émissions de gaz à effet de serre, qui détruisent l'environnement pour conduire au dérèglement climatique. A ce niveau, nous avons l'équation qui permet de régler le climat. »

Le Dr Maurice Itous-Ibara, précise que pour 3 000 gisements pour un pays, il faut 591 000 pour toute la planète Terre, afin de régler la question du réchauffement climatique à température zéro- zéro degré Celsius. Car, le dérèglement a lieu quand le pôle polluant (hydrocarbure) domine sur le pôle non polluant. Si les deux pôles peuvent s'harmoniser, il y aura règlement climatique. Et à partir de là, sera aussi réglé le conflit entre l'homme et la nature (l'environnement), parce que ce conflit a lieu en l'absence des énergies renouvelables. Même les énergies dites fossiles ne sont pas fossiles, car elles sont issues du pétrole renouvelable, qui permit la création des galaxies, des nébuleuses, du système solaire, des planètes Terre, Venus, Jupiter, ...

Pour ce faire, si l'Union européenne, l'Union africaine, bref, toute la communauté scientifique peut s'associer pour financer ce projet qui coûte près de 28 milliards par État, le problème sera réglé, propose-t-il. « Nous avons présenté le projet et nous sommes déjà à plus de 100 gisements du pétrole renouvelable et plus de 10 gisements d'hydrocarbures de laboratoire. Le projet nous l'avons déjà commencé mais la finition nécessite un regroupement d'efforts à travers toute la communauté scientifique, à travers les Nations unies qui doivent regarder, parce que, sinon que toutes les conférences ne seront que vaines, ne seront que des échecs si nous n'allons pas sur le terrain du laboratoire. »

Pour le Dr Maurice Itous-Ibara, tout commence par le pétrole et termine par le pétrole. Et ce pétrole vit dans toutes les plantes. Voilà pourquoi ils l'ont créé au laboratoire. « Nous avons créé les hydrocarbures de laboratoire et nous créons aussi le pétrole renouvelable, parce que les deux permettent de régler la température du climat à température zéro- zéro degré Celsius, même pas un degré comme l'envisage l'Union européenne d'ici à 2050. Aujourd'hui, nous pouvons déjà passer à zéro-zéro degré, parce que nous avons eu la capacité de maîtriser la création du pétrole renouvelable. »

Toutefois, il a déploré l'indifférence sinon un certain scepticisme de l'État.

Avant de clore la cérémonie, Réné Bienvenu Koualibali, chef de division Contrôle des ressources humaines naturelles à l'Inspection générale de l'environnement, a remis des prix "Triomphe sur les énergies renouvelables de laboratoire", à quinze agents de l'équipe de gestion du Projet.

Notons que le Dr Maurice Itous-Ibara, est président de l'Académie des Sciences et des arts du Congo (ASAC) organisateur de la première révolution scientifique et industrielle de l'Afrique cas du Congo et chercheur en physique-chimie-biologie, inventeur de la physique-chimie à magnons et biologie, Pr de Marketing publicitaire à l'Université Marien Ngouabi, Dr en sciences de gestions axées sur l'environnement...