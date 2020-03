Congo-Kinshasa: Sondage Berci - 57% des Congolais jugent positive l'action de Félix Tshisekedi

Le sondage souligne que le résultat reste mitigé en ce qui concerne la perception de la capacité de l'actuel chef de l'Etat à diriger le pays.

Réalisé du 3 au 8 février auprès d'un échantillon de mille cents personnes réparties dans les vingt-six provinces de la République démocratique du Congo, le dernier sondage effectué par le Bureau d'études, de recherches et de consulting international (Berci) a finalement livré ses secrets.

C'est ce lundi 2 février que cet institut de sondages a publié son rapport d'enquête qui donne un aperçu sur le niveau d'encrage social des dirigeants politiques actuels. Un accent particulier avait été mis notamment sur le bilan de la première année du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis sa prestation de serment le 24 janvier 2019.

A ce sujet, il ressort qu'une frange importante des Congolais (57%) juge positive l'action de Félix-Antoine Tshisekedi symbolisée par le programme d'urgence intérimaire de cent jours. Pour ces compatriotes, l'actuel chef de l'Etat est sur une bonne dynamique et mérite des encouragements au regard des résultats obtenus en un temps record en rapport avec ses promesses de campagne.

Toutefois, le bémol est venu d'autres Congolais qui émettent des doutes quant à la capacité du successeur de Joseph Kabila à faire bouger les lignes en termes d'un leadership fort et à même de changer la vie des Congolais.

Seulement la moitié des répondants (50%) pensent, en effet, que le chef de l'État possède tous les atouts nécessaires pour diriger la RDC comme il se doit. Ces Congolais pensent que les choses n'ont pas beaucoup changé dans la quasi-totalité des secteurs de la vie nationale.

Que ce soit au niveau de la justice, de la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre la corruption, le transport, la situation économique en générale, la pauvreté, le tribalisme, la santé, les droits de l'homme, l'accès à l'eau et l'électricité, etc., les tendances sont demeurées les mêmes, ont-ils constaté.

Toutefois, en termes de popularité, le sondage note que le président de l'Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayulu, est la personnalité politique dont les Congolais se sentent le plus proches. Il vient en tête avec 25%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, avec 21%, de Moïse Katumbi Chapwe avec 12% et de Jean-Pierre Bemba Gombo avec 12%.