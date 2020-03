Angola: Appel à l'adoption des bonnes pratiques pour lutter contre la pauvreté en Angola

Luanda — La ministre d'Etat aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira a appelé lundi à l'adoption des bonnes pratiques pour la mise en oeuvre durable des systèmes efficients de planification et de contrôle des dépenses, dans le but de lutter contre la pauvreté au sein des communautés.

Le Programme intégré de développement local (PIDL) et de la lutte contre la pauvreté met, mensuellement, à la disposition de chaque municipalité vingt cinq (25) millions de kwanzas destinés à la réalisation des actions au profit des communautés.

Intervenant, à Luanda, à l'ouverture d'une réunion des administrateurs municipaux, dans le cadre du PIDL, la ministre d'Etat a affirmé que la crédibilité et la transparence dans l'exécution dudit programme attireraient des investissements additionnels de la part du Gouvernement et des divers partenaires, ainsi que du secteur privé et des Organisations de la société civile.

Carolina Cerqueira a souligné la nécessité d'élever la capacité de mobilisation des ressources humaines et de perfectionnement de la gestion financière et technique, de manière à surmonter les embarras qui proviennent de la persistance des mauvaises pratiques dans l'utilisation des moyens disponibles, et mitiger la résistance culturelle des communauté traditionnelles et minorités ethniques dans l'acceptation des nouvelles pratiques plus inclusives.

La ministre a mis l'accent sur la nécessité d'augmenter le dialogue, l'alphabétisation fonctionnelle, la sensibilisation et l'information sur les avantages de changement des attitudes, et d'adoption des pratiques qui peuvent améliorer la santé, la nutrition, la sécurité et la protection de ces communautés.

Le Gouvernement a défini comme priorité pour la période 2018/2022, la réduction de l'impact de la pauvreté extrême de 36,6 pourcent pour 25 pourcent, ce qui correspondrait au retrait de trois millions d'Angolais des conditions de la pauvreté.Les administrateurs des 164 municipalités qui forment le territoire angolais ont participé à cette réunion présidée par la coordinatrice du PIDL, la ministre d'Action sociale, famille et promotion de la femme, Faustina Inglês Alves.