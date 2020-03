Congo-Kinshasa: Dépenses de défense - Les États-Unis largement en tête de peloton

En 2019, les États-Unis sont restés le plus gros dépensier de défense au monde, avec un écart très important avec la Chine, le deuxième plus gros dépensier, suivie par la Russie.

Les investissements américains dans l'achat d'armes et la recherche et au développement (R&D) à eux seuls étaient plus importants que le budget total de défense de la Chine et quatre fois plus que les États européens réunis, selon les données 2019 de l"IISS. Les États-Unis, la Chine, l'Arabie saoudite, la Russie et l'Inde ont conservé leur position de principaux dépensiers de défense au monde.

Les dépenses mondiales de défense ont augmenté de 4,0% par rapport à 2018, mais elles ont augmenté de 6,6% aux États-Unis et en Chine. Et si Washington réaffirme sa domination mondiale des dépenses de défense, il réduit son aide financière aux budgets de défense des alliés, notamment par des programmes de financement militaire étranger et de l'initiative européenne de dissuasion.

La Chine et les États-Unis consacrent également des sommes importantes à la R&D et aux achats. Mais les États-Unis dépensent près de trois fois plus que la Chine (les États-Unis 201 milliards de dollars et la 74,4 milliards de dollars). Cela signifie qu'en 2019, les investissements américains dans la défense étaient à eux seuls supérieurs au budget total de la défense de la Chine.

L'ordonnance de défense d'État de la Russie pour 2020 a été annoncée à 21,7 milliards de dollars. Ce qui placerait Moscou au troisième rang mondial pour les dépenses d'investissement dans la défense, mais avec des dépenses presque dix fois inférieures à celles des États-Unis. Les pays européens augmentent leurs investissements dans la défense en proportion de leurs dépenses totales. Les investissements des États-Unis dans le domaine de la défense valaient environ quatre fois plus que les États européens réunis.