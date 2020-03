Algérie: Une rencontre internationale sur les enfants surdoués mercredi à Oran

Oran — Une rencontre internationale sur les enfants brillants et surdoués et les mécanismes de leur détection et de leur prise en charge est prévue à compter de mercredi prochain à Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Organisée par le laboratoire de recherches en psychologie et les sciences de l'éducation de l'université Oran2 "Mohamed Benahmed" en collaboration avec l'association estudiantine locale "la famille innovatrice en psychologie de l'éducation", cette rencontre abordera les méthodes de détection des enfants surdoués et les stratégies utilisées dans leur éducation, ainsi que les normes internationales dans l'élaboration d'un programme d'orientation et de prise en charge des enfants brillants et surdoués dans le cycle primaire.

Des chercheurs et spécialistes de différentes universités du pays et du Koweit, Irak, Libye, Jordanie, Palestine et Arabie Saoudite participeront à cette rencontre de deux jours, selon la même source.

Plusieurs axes sont au menu de cette rencontre abordant, entre autres, l'élaboration de programmes de prises en charge des jeunes enfants surdoués dans le monde arabe, le talent et l'innovation chez l'enfant aux cycles primaire et moyen, la prise en charge psychologique des problèmes des enfants brillants et surdoués et les programmes et méthodes d'enseignement pour développer le sens de l'innovation chez ces enfants.

La rencontre, qui verra la programmation de plusieurs ateliers, prévoit 110 communications dont "comment les enseignants voient le talent et l'enfant surdoué en Algérie", "le rôle des programmes de jeu et leur impact sur l'esprit innovateur de l'enfant au préscolaire", "l'efficacité du programme d'éducation du préscolaire dans la détection des enfants surdoués", "le rôle du conseiller d'orientation scolaire et professionnel dans la détection des élèves surdoués dans le cycle primaire", "les expériences mondiales et arabes pour le développement de la détection précoce des surdoués dans les jardins d'enfants" et "la prise en charge pyschologique et éducatif de l'enfant surdoué".