Algérie: Escrime/Championnats d'Afrique jeunes - Bonne participation algérienne

Alger — La participation algérienne aux Championnats d'Afrique d'escrime minimes, cadets et juniors (garçons et filles) à Cape Coast (Ghana, 24-25 février) a été "bonne" par rapport au nombre "peu élevé" d'athlètes engagés dans cette compétition continentale, a estimé le président par intérim de la Fédération algérienne de la discipline (FAE).

"Nous sommes satisfaits de notre rendement à Cape Coast. Nos résultats sont positifs, même si nous avons participé avec peu d'athlètes par rapport aux précédentes éditions", a indiqué Ameziane El Hocine à l'APS.

Aux Championnats d'Afrique-2020, les escrimeurs algériens ont décroché 14 médailles : 5 or, 4 argent et 5 bronze.

"D'habitude, nous engageons plus de 20 escrimeurs. A Cape Coast, par contre, nous avons participé avec 12 athlètes seulement. L'Egypte, à titre d'exemple, a engagé 60 escrimeurs et a remporté 45 médailles", a-t-il expliqué.

Les Championnats d'Afrique de Cape Coast représentent une étape de préparation importante pour certains athlètes de l'équipe nationale, appelés à rejoindre l'effectif des seniors en prévision des Championnats d'Afrique (dames et messieurs) prévus en avril prochain au Caire (Egypte) et qui sont qualificatifs aux Jeux olympiques. La FAE ambitionne de faire qualifier deux escrimeurs (un homme et une dame) au rendez-vous de Tokyo.

A Cape Coast, la sélection égyptienne a dominé la compétition avec 45 médailles (19 or, 12 argent et 14 bronze). L'Algérie y a participé avec 11 athlètes (8 filles et 3 garçons) dirigés par trois entraîneurs.

D'autre part, la Fédération algérienne d'escrime tiendra son assemblée générale ordinaire samedi prochain à son siège à El Mouradia (Alger), en vue d'adopter les bilans moral et financier de 2019 et examiner le plan d'action de l'année 2020.