Maroc: E-Prix 2020 de Marrakech - Antonio Félix Da Costa s'adjuge la pole position

Le pilote portugais Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) a remporté l'E-Prix 2020 de Marrakech, 5è manche du Championnat 2020 ABB- FIA, de la Formule électrique (Formule E) disputée samedi, au circuit Moulay El Hassan à la cité ocre.

Antonio Félix Da Costa s'est imposé avec force dans cette course, en devançant l'Allemand Maximilian Günther (BMW I ANDRETTI MOTORSPORT) et le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah).

Le trophée a été remis au vainqueur de la quatrième édition du Marrakech E-Prix sous les applaudissements et les cris de joie d'un large public.

Après cette belle victoire, Da Costa s'est dit très heureux et fier de remporter cette course "si difficile et compliquée", notant que cette victoire est le fruit du travail continu et acharné de l'ensemble du Team.

A cette occasion, il n'a pas manqué d'exprimer l'amour qu'il porte au Maroc et aux Marocains et sa joie immense de participer encore une fois à E-Prix Marrakech.

Le championnat de Formule E FIA 2019-2020 est la sixième saison du Championnat de Formule E FIA disputé avec des voitures électriques de Formule E. Comportant 14 courses réparties en douze manches, il a débuté le 22 novembre 2019 à Riyad pour se terminer le 26 juillet 2020 à Londres.

Le Grand Prix de Marrakech (Marrakech E-Prix 2019) a été remporté la saison dernière par le pilote belge Jérôme d'Ambrosio sociétaire de Mahindra RACING.

La 4è manche disputée à l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico a été remportée par Mitch Evans sociétaire de Panasonic Jaguar Racing.

La première et la deuxième manches de la saison 2019-2020 de la Formule E ont été disputées à Dariya (Arabie Saoudite), alors que la 3ème manche a eu lieu à Santiago au Chili.

Le Championnat ABB FIA Formula E encourage activement la mobilité électrique et les solutions énergétiques alternatives visant à réduire la pollution de l'air et à lutter contre le changement climatique à l'échelle mondiale, en collaboration avec la campagne #BeatAirPollution du programme des Nations unies pour l'environnement.

La Formule E est devenue au fil des saisons la discipline de sport automobile connaissant la plus forte croissance au monde, étant donné qu'elle s'appuie sur des pilotes de classe mondiale et sur la plus grande sélection de constructeurs toutes catégories internationales confondues. Investissant des circuits urbains uniques au cœur de villes comme Marrakech, Paris, Rome, ou Mexico, la Formule E met en scène des courses compétitives et imprévisibles, disputées au volant de voitures entièrement électriques. Voici, par ailleurs, le classement du E-Prix de Marrakech 2020:

1. Antonio Felix Da Costa (POR/DS Techeetah)

2. Maximilian Günther (GER/BMW i Andretti Motorsport) à 11.427

3. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 12.034

4. Sébastien Buemi (SUI/Nissan e.dams) 12.282

5. Edoardo Mortara (SUI/Rokit Venturi Racing) 15.657

6. Mitch Evans (NZL/Panasonic Jaguar Racing) 16.335

7. Lucas Di Grassi (BRA/Audi Sport Abt Schaeffler) 18.706

8. André Lotterer (GER/TAG Heuer Porsche) 19.498

9. Oliver Rowland (GBR/Nissan e.dams) 20.126

10. Sam Bird (GBR/Envision Virgin Racing) 20.295