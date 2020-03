Madagascar: Dons pour les sinistrés - Les gestes de solidarité citoyenne continuent au BNGRC

Depuis quelques semaines, le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) reçoit de nombreux dons destinés aux sinistrés, venant de différentes entités (particuliers, sociétés, ONG, organisations gouvernementales ou encore organisations internationales).

Jeudi dernier, la société Mediterranean Shipping Company Madagascar (MSC) est, par exemple, venue remettre 100 sacs de riz de luxe, 200 tôles (pointes torsadées), 10 sacs de sucre de 50 kg, 10 cartons de savons, 120 bouteilles d'huile alimentaire et des vêtements au bureau du BNGRC à Antanimora. Et en plus de ces dons aux sinistrés, une annulation en totalité des surestaries d'un conteneur import à Majunga d'un montant de 16 000 000 d'Ariary a été accordée au BNGRC de la part de la société conduite par son directeur général, Ruffin Kaimane.

La Caisse nationale de prévoyance sociale est, elle aussi, venue au BNGRC en fin de semaine pour apporter son aide aux sinistrés. Par le biais de son directeur de la communication, Alain Ratsimbaharison, la CNaPS a remis 66 sacs de riz de luxe et 660 couvertures à destination des victimes des dernières intempéries. Mais ce ne sont pas là les seuls donateurs venus en aide aux sinistrés. Depuis les derniers cyclones et fortes pluies qui ont fait des sans-abri dans certaines régions de la Grande île, le BNGRC reçoit presque quotidiennement des dons dans son bureau à Antanimora. Cette affluence est le témoin de la solidarité citoyenne qui commence à prendre place dans les cœurs des Malgaches. En effet, il se trouve que des particuliers figurent également parmi les donateurs. Et même si le volume des dons n'est pas comparable, c'est le cœur qui offre qui compte, comme on aime bien le dire à Madagascar.