Madagascar: Jenny Raharivola / The Family - « Road to salvation» voit le jour

La musique ? Dans le monde de Jenny Raharivola / the Family, c'est le quotidien.

Un monde qu'ils ont voulu partager à travers un tout premier EP (Extended Play) qui sortira sur les plateformes musicales vendredi. « Road to salvation », tel est le titre évocateur regroupant cinq titres. Des mélodies sans mot mais qui parlent avec le coeur d'après la compositrice. Ce projet a pour vocation de percer dans les milieux artistiques et culturels à travers le monde. De la musique très technique certes, mais aussi facilement assimilable, et qui peut toucher chaque âme, que celle-ci soit en peine ou dans la joie, en extase ou tout simplement en quête de paix.

Le groupe rassemble de jeunes musiciens incontournables du milieu du jazz à Madagascar et de la musique traditionnelle malgache. Evidemment, Jenny Raharivola est la principale compositrice avec la complicité de Njaka Rakotonirainy au clavier, Ranto Rakotomalala à la basse, Tsanta Randriamihajasoa au marovany et à la flute, ainsi que Josia Rakotondravohitra à la batterie et aux percussions. Un parfum de convivialité dans l'air, des embrassades et des rires joyeux. Des rencontres professionnelles qui se terminent en amitié profonde. La musique, selon Jenny Raharivola, cette jeune femme à la personnalité atypique qui incarne l'esprit de famille de ce groupe de musiciens malgaches à la joie de vivre contagieuse.

La genèse ? Fruit d'une année de travail intense, EP retrace des scènes de vie peu étrangères à l'homme. Jenny Raharivola se lance dans la narration musicale d'une histoire, celle du voyage d'un homme vers le Salut. Et tout comme le chemin des hommes peut être parsemé d'épreuves, de joies, de luttes, de doutes... c'est de la même manière que les morceaux de ce premier EP fera ressortir des émotions différentes, mais qui convergent tous vers un même but « Road to Salvation ».