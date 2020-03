Madagascar: Cinquantenaire de l'Organisation internationale de la Francophonie - Des hauts responsables de la Fondation Alliance Française sont dans nos murs

A l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation internationale de la Francophonie, on recevra la visite de hauts responsables de la Fondation Alliance Française.

Ils sont dans nos murs depuis hier. Cette visite se tiendra jusqu'au 6 mars en présence de Marc Cerdan et Jean-François Hans, respectivement Secrétaire général et Délégué géographique Afrique, Asie et Océanie de la Fondation Alliance Française. Hier, ces hôtes de marque ont commencé par une visite de reconnaissance des locaux de l'AFT à Andavamamba. Ce fut une occasion pour eux d'échanger avec les collaborateurs et de découvrir les différentes facettes des métiers de chacun. Intervient ensuite une rencontre avec le Secrétaire général auprès de la Présidence de la République à Iavoloha.

La journée s'est terminée par une visite de la Haute ville, concernant le projet de classement de celle-ci patrimoine mondial de l'UNESCO, projet soutenu par la région Île-de-France. Ce jour, les responsables de la Fondation rencontreront le Maire d'Antananarivo à l'Hôtel de Ville avant la cérémonie de remise de distinctions honorifiques aux membres du conseil d'administration et au personnel à Andavamamba, pour les remercier. Dans l'après-midi, une visite du Rova et du Musée de la photographie est programmée pour leur faire découvrir la richesse culturelle du pays. Ces diverses personnalités se rendront ensuite à Moramanga, notamment pour la signature de la lettre d'entente entre la Fondation Alliance Française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, le 5 mars prochain.

De retour à la capitale dans l'après-midi, les responsables de la Fondation organiseront une séance de dictée pour une cinquantaine d'élèves issus des écoles partenaires de l'AFT. Enfin, la visite se terminera le vendredi 6 mars par des séances de travail avec les équipes de l'AFT.