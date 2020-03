Cote d'Ivoire: Appui à la productivité des Pme/Tpe - Des entrepreneurs formés à la gestion de l'ensemble des processus d'une entreprise via un ERP/PGI

« Outils de gestion et d'amélioration de la productivité des Pme manufacturières via un ERP/outil de gestion intégrée ». C'est autour de cette thématique que s'articule la session de formation en direction des entrepreneurs.

Et ce, dans le cadre du programme d'appui à la productivité des Très petites entreprises (Tpe) et des Petites et moyennes entreprises (Pme) initié par l'Agence Côte d'Ivoire Pme en partenariat avec la coopération allemande, la Giz.

Cette session se tient depuis le 02 mars et ce jusqu'au 03 mars, à Abidjan-Riviera-Palmeraie, à Dream Factory, le centre d'incubation de l'Agence Côte d'Ivoire Pme.

« L'objectif visé au terme de cette session de formation, est de permettre aux Pme et Tpe de l'industrie manufacturière de disposer de toutes les informations relatives aux outils de gestion et d'amélioration de la productivité dans la gestion quotidienne d'une entreprise », précise la note conceptuelle.

Selon Anderson N'Da, responsable de l'unité d'affaires des Très Petites entreprises (Tpe) au sein de l'agence Côte d'Ivoire Pme, il s'agit, pour ainsi dire, d'améliorer les capacités techniques et managériale des entrepreneurs.

Poursuivant, il a indiqué qu'au terme des deux ans de programme ce sont 500 Pme et 200 Tpe qui seront accompagnées pour qu'elles soient assez productive et compétitive aussi bien sur le plan national qu'international.

Il faut souligner que cette formation avec les Pme manufacturières rentre dans le cadre du programme du gouvernement d'appui aux Pme.

« C'est dans le cadre de ce programme que nous présentons des outils qui peuvent aider ces Pme à améliorer leur performance et surtout à répondre à leur préoccupation en matière d'organisation, en matière de structuration de système d'information », dira Yapi Armand, Directeur général de Yabisco, une entreprise ivoirienne qui propose des solutions informatiques aux Pme dans le cadre de leur recherche de performance et d'amélioration de leur productivité.

Et ce, avec son partenaire Ipso Technologies, un éditeur de logiciel et qui a la particularité d'avoir ciblé les Tpe et les Pme dans leur approche.

A l'en croire, l'Erp (Enterprise Ressource Planning) ou encore le Pgi (Progiciel de Gestion Intégré) va faciliter les choses aux entrepreneurs.

«Toutes les préoccupations de gestion sont prises en compte à travers un bon système d'information. Ce qui permet de libérer l'entrepreneur pour qu'il consacre son temps essentiel à ce qui est le plus important, à savoir la production et la vente.

Et aussi à obtenir toutes les informations pertinentes pour qu'il ait une maitrise de son business », a-t-il souligné. Et d'ajouter : « Nous proposons dans un cadre plus large, la problématique de l'importance pour une entreprise d'être bien organisée ».

Selon M. Yapi, l'Erp proposé permettra aux entrepreneurs de bien s'organiser et de faire surtout un gain de temps. Mieux, dira-t-il, c'est un facteur d'intégration de toutes les informations qui sont nécessaires à une bonne prise de décision.

Autre avantage, une fois que l'entreprise arrive à assurer une traçabilité de ses opérations dans de bonnes conditions, cela la prédispose à se faire aider par le système financier et bancaire.

L'avantage de la solution d'Ipso Technologies, a expliqué, Mathieu Dufour d'Ipso c'est qu'il relie tous les départements de l'entreprise, simplifie la communication interne et externe, informatise le processus. Cette solution permet également de centraliser les informations et d'augmenter la réactivité et l'agilité des Pme.

Il faut signaler que cette master class concerne 160 entreprises. Sur les 200 Tpe, une 1ère cohorte a permis de recruter 75 entreprises dont 43 dans le secteur agro-alimentaire et 32 dans le secteur touristique.

En ce qui concerne les Pme, une première cohorte de 110 Pme a permis de retenir que des Pme manufacturières.

« Nous allons lancer très prochainement des cohortes pour les autres secteurs d'activité prioritaire susceptibles de permettre de créer des emplois et d'atteindre les objectifs du programme », a indiqué M. N'Da.