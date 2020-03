Afrique: Coronavirus - Comment se protéger d'un péril en la demeure ?

Il y a eu la confirmation, lundi, d'un premier cas d'un patient porteur du coronavirus au Sénégal. Pour se prémunir de la maladie, il reste les indications de l'OMS mais aussi des professionnels de la santé pour lutter contre sa propagation. Pour le moment, aucun vaccin ne permet de prévenir l'infection et les traitements antiviraux disponibles et en cours d'essai n'ont pas encore fait preuve d'une très grande efficacité sur le virus dans les cas les plus graves. Retour sur les symptômes, le mode de transmission ainsi que les gestes au quotidien pour se protéger du coronavirus.

L'infection au nouveau coronavirus se manifeste par des symptômes similaires à la grippe: température supérieure à 38,5°C, toux, difficulté à respirer, douleurs musculaires ou fatigue. Dans les cas les plus graves, les patients peuvent entrer en détresse respiratoire aiguë sévère qui peut s'avérer fatale. Les personnes de plus de 75 ans, celles atteintes de certaines maladies chroniques (l'insuffisance cardiaque ou respiratoire, l'obésité massive, l'asthme, la bronchite chronique dite BPCO), les femmes enceintes et les nourrissons sont parmi les plus vulnérables. À ce jour, le taux de mortalité est estimé à environ 2,3% pour la population générale.

Quel est le mode de transmission de la maladie?

Le mode de transmission du coronavirus est sensiblement le même que celui de la grippe. Il se transmet d'homme à homme directement par voie aérienne par les gouttelettes de salive et postillons que l'on émet en toussant et en éternuant, ou indirectement lors de contacts rapprochés avec des surfaces fraîchement contaminées par ces sécrétions (les mains ou les poignées de portes par exemple).

Le coronavirus survit quelques heures sur les surfaces inertes et quelques jours dans un milieu aqueux. La période d'incubation du coronavirus (c'est-à-dire le temps entre l'exposition et l'apparition des symptômes) est actuellement estimée entre deux et 14 jours. À ce stade, nous savons que le virus peut être transmis par des personnes infectées qui présentent des symptômes. On ne sait toutefois pas encore si des patients infectés mais non symptomatiques peuvent le transmettre. Ce qui compliquerait grandement la gestion de l'épidémie pour les autorités sanitaires.

Quels gestes à adopter pour limiter la propagation du virus?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande d'adopter une série de «gestes barrières», tels que l'application scrupuleuse des règles d'hygiène de base: se laver les mains très régulièrement (avec une solution hydroalcoolique ou du savon et de l'eau), éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, aérer les pièces et évitez tout contact étroit avec des personnes malades.

Concernant les surfaces inertes susceptibles de contenir des germes, comme un smartphone ou une poignée de porte, un nettoyage avec un gel hydroalcoolique n'est pas suffisant. Il faut utiliser un détergent efficace comme ceux retrouvés à l'hôpital (Surfa'safe Premium de chez Anios ou encore le spray Stericid). Toutefois, ces décontaminations ne sont recommandées que lorsqu'une infection au coronavirus est confirmée.

De plus, même si la vaccination anti-grippale n'a aucun effet sur le coronavirus, cette dernière permet de limiter l'apparition de symptômes grippaux et de réduire ainsi la confusion entre une infection par la grippe et le CoVID-19. Se vacciner vous protégera de la grippe tout en rendant service aux autorités de santé dans la gestion globale de l'épidémie.

Enfin, si vous présentez des symptômes suspects d'infection, évitez de sortir de chez vous et appelez le 15 pour être orienté vers la structure la mieux adaptée à votre cas.