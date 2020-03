Madagascar: Ecologie - Boeny région-pilote pour l'énergie verte

Transition énergétique oblige ! La région Boeny est la première à accepter d'utiliser une autre énergie que le charbon, dans le cadre de la protection de l'environnement et du développement durable. De même, Mahajanga est la première ville où le gaz est vendu en détail, depuis l'année dernière grâce à la collaboration avec Vitogaz Madagascar basé à Mahajanga.

L'atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du développement durable à la salle de conférence de l'hôtel Baobab Tree à La corniche, jeudi dernier, a été l'occasion de partager avec les partenaires locaux la vision et la feuille de route pour la gestion et la protection de l'environnement. Y ont assisté la ministre de tutelle, Vahinala Baomihavotse Raharinirina, et les autorités locales de Mahajanga, ainsi que le directeur commercial de Vitogaz, Marcellin Rabezadrina.

« Les indicateurs de performance, pour mesurer le processus en cours et à venir en matière de gestion et de protection de l'environnement, sont en place après cet atelier. Tout le monde est d'accord. Un appui à la transition énergétique sera entrepris. Après le gaz, l'éthanol sera la deuxième énergie à exploiter pour être utilisée par les habitants. Le ministère trouvera une solution pour mettre en place dans la région Boeny le site pilote de l'énergie verte. Beaucoup d'actions de reboisement ont été effectuées depuis, mais aucun contrôle ni suivi n'ont été réalisés », a déclaré la ministre.

Responsabilisation

« Actuellement, le prix du gaz au marché international commence à baisser, et on note une baisse de sa consommation notamment en Iran et Chine. Certainement, il y a un espoir pour que le prix du gaz baissera à Madagascar », a, pour sa part, expliqué le directeur commercial de Vitogaz.

L'atelier fut une occasion pour écouter les aspirations de tous les acteurs des régions Boeny et Betsiboka concernant l'éducation et la responsabilisation des citoyens dans la préservation de l'environnement.

Des certificats d'appréciation ont été décernés aux partenaires, dont le chef de région par intérim, le Préfet de Mahajanga et le maire de la Cité des Fleurs. Ils ont vivement apporté leurs aides au ministère de l'Environnement et du développement durable dans la réalisation de ses missions.

Des Organisations de la société civile, de simples citoyens et également des entreprises ont été aussi parmi les récipiendaires.

En outre, le rapport d'activité de la direction inter régionale de l'Environnement et du développement durable Boeny et Betsiboka a été présenté durant cet atelier.