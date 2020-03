Soudan: La Marge discute dix questions à sa première réunion

Khartoum, 3 — La rassemblement soudanais des forces de la Marge a discuté, lors de la conférence annuelle tenu récemment à Birmingham, au Royaume Unit, dix questions principaux sur le base de recherche scientifique et connaissance dans le but d'identifier, d'informer et analyser des questions de la marge.

La conférence a visé à trouver des solutions appropriées et équitable aux racine de questions et à la fin mène à la sécurité, la stabilité, le développement durable et la construction d'un Soudan démocratique et moderne.

La conférence a assisté par des politiciens, des intellectuels, des professeurs des universités et des avocats.

Le coordinateur de la conférence a déclaré à la SUNA que l'allocution avait, également porté la forme de la gouvernance optimale au Soudan, les defis qui confrontés par des femmes au zones marginales et les tendances séparatistes dans les zones marginales soudanaises, leurs causes et leurs remèdes.