Ile Maurice: Cybersécurité nationale - Renforcement des capacités et de la résilience

communiqué de presse

Le ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, en collaboration avec l'équipe de l'European Union Cyber-Resilience for Development (Cyber4D) organise actuellement un séminaire de deux jours sur la Stratégie nationale de la cybersécurité au Pearle Beach Resort and Spa à Flic en Flac.

Le projet Cyber4D est financé et mis en en œuvre par l'Union européenne à hauteur de 11 millions d'euros à Maurice, au Sri Lanka et au Botswana. Il devrait permettre aux pays participants d'atteindre un niveau élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d'informations face aux cyber-menaces. Les outils préconisés pour prévenir et lutter contre la cybercriminalité comprend des campagnes de sensibilisation; le développement de stratégies de cybersécurité; le renforcement des capacités nationales de cybersécurité; et la fourniture d'information, d'assurance et de capacités de résistance.

Lors du lancement du séminaire sur la stratégie cybersécuritaire ce matin, le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation M. Darsanand Balgobin, a rappelé l'engagement du gouvernement à mettre en place les conditions adéquates pour un internet plus sûr et accessible. Dans ce contexte, il a appelé les organisations et entreprises à élaborer et adopter des cadres solides en vue d'être plus résilientes et prêtes à se défendre face à de nouveaux cyber-risques et cyber-menaces.

Le ministre a aussi parlé de la contribution du projet Cyber4D à la réalisation des stratégies nationales relatives à la cybersécurité, et au développement des compétences, connaissances et résiliences des acteurs locaux.