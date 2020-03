Ile Maurice: MRA - Améliorer l'efficacité à travers l'exploitation des mégadonnées

communiqué de presse

Une formation sur l'analyse des mégadonnées a été dispensée à une vingtaine d'agents des services de la douane de la Mauritius Revenue Authority (MRA) dans l'objectif d'une optimisation de l'efficacité de l'organisation à travers une analyse correcte de gros volumes de données.

Ce programme de formation de 10 jours a bénéficié de l'appui de l'Union européenne en collaboration avec la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Il a été financé sous la SADC Trade Related Facility visant à améliorer la facilitation du commerce tout en atténuant les risques relatifs aux flux transfrontaliers des marchandises.

Une cérémonie de remise de certificats à l'intention des agents qui ont suivi la formation s'est tenue le 28 février 2020 à Mer Rouge en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce internationale, M. Nandcoomar Bodha.

Lors de son discours, le ministre a souligné l'importance de développer les aptitudes et expertise des agents de la MRA et de la police responsables pour le contrôle, la prévention et la détection aux différents points d'entrée et surtout étant donné le nombre grandissant de commerces et d'activités illicites. Il est d'avis que le programme de formation contribuera à améliorer les systèmes de gestion des risques et à accroître les capacités opérationnelles de la MRA tout en facilitant le commerce légitime.