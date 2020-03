Ile Maurice: Prix international du Duc d'Edimbourg - Dirigeants et assesseurs récompensés

communiqué de presse

Une cérémonie de remise de prix organisée par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs pour récompenser 281 dirigeants ainsi que 132 assesseurs dans le cadre du Prix international du Duc d'Edimbourg s'est tenue le samedi 29 février 2020 au Complexe sportif de Côte d'Or.

Les dirigeants et assesseurs ayant obtenus leur certificat et leur badge respectifs avaient au préalable suivi une formation résidentielle de deux jours au Centre de formation des jeunes de Pointe Jérôme. De ces 413 participants, 96 ont reçu la récompense à la fois comme dirigeant et comme assesseur.

La formation offerte aux dirigeants leur permettra d'encadrer et de guider, tout au long de leur parcours, les jeunes qui prennent actuellement ou qui prendront part au Prix international du Duc d'Edimbourg. Quant aux assesseurs, la formation reçue leur permettra de planifier, de préparer et d'évaluer les participants pour l'Adventurous Journey et le Gold Residential Project.

Pour rappel, le Prix international du Duc d'Edimbourg est accessible à tous les jeunes de 14 à 24 ans et comprend trois niveaux, soit or, argent et bronze. Il met également à la disposition des jeunes un programme d'activités bénévoles, qui est équilibré et non-compétitif, afin qu'ils aient davantage l'opportunité de développer leurs compétences, d'augmenter leur condition physique, de cultiver un sens de l'aventure, et de faire du bénévolat au sein de leur communauté.