Congo-Kinshasa: Tonneaux des Danaïdes

La chronique financière demeure dominée du moins pour ceux qui s'intéressent à la matière par le contentieux qui oppose le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) à un ancien ministre.

Le nœud de la discorde : la mise en demeure de l'ancien ministre et membre influent du CACH, sommé de rembourser pas moins de 440 mille dollars d'un prêt contracté -selon lui - pour l'acquisition d'équipements destinés au renouvellement de l'imprimerie de son entreprise de presse.

La contre-attaque n'a pas tardé à venir. Non seulement que l'assigné ne reconnaît pas avoir perçu le moindre franc du FPI, en dépit de preuves accablantes étalées dans les médias, mais il mobilise une armada d'avocats poursuivant le FPI devant les tribunaux.Il reste que cet épisode est loin d'être un cas isolé. Il vient, par contre, raviver de vieux dossiers comme seule, la RDC en détient le secret. Des commissions parlementaires d'enquête initiées à grand bruit, mais dont les conclusions sont bouclées à double tour dans les tiroirs poussiéreux des services judiciaires. A l'exemple, justement, de celle ayant établi la liste de débiteurs insolvables qui doivent au FPI pas moins de 60 millions de dollars.

Des exemples similaires restent vivaces dans la mémoire collective. On se souvient de la faillite de la Banque de Crédit Agricole (BCA) mise à genoux jadis par des prêts contractés mais jamais remboursés par des Généraux, commissaires d'Etat, Commissaires des Régions ; des membres du Comité central et autres apparatchiks du Mouvement Populaire de la Révolution. Des fonds prétendument destinés à des projets de développement, mais détournés de leur destination initiale au profit d'un train de vie dispendieux et d'une débauche d'investissements dans l'immobilier privé.

La Société financière pour le développement (SOFIDE), la Nouvelle Banque de Kinshasa, la Banque zaïroise du commerce extérieur ou, plus récemment encore, la Banque de Commerce et Développement, l'ex-UZB ou la Banque congolaise, ont connu les mêmes déboires. Elles sont tombées en banqueroute du fait de l'incivisme des emprunteurs sans scrupule, retranchés derrière des réseaux de trafic d'influence et des systèmes de prédation institutionnalisés.

D'authentiques tonneaux des Danaïdes. Ils sont légion dans cette même situation. Car, les plus heureux ont trouvé refuge au sein des institutions qui leur confèrent l'immunité, repoussant à plus tard, des poursuites judiciaires somme toute hypothétiques, tandis que leurs homologues moins chanceux y vont à grand renfort de déclarations sur leur proximité avec le sommet du pouvoir, dans l'espoir d'échapper aux poursuites qu'ils méritent, pourtant.