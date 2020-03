Congo-Kinshasa: Hausse des prix du Ciment,... - Jean-Lucien Bussa met en garde les opérateurs économiques !

Le Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba, s'est entretenu avec plusieurs opérateurs économiques opérant en territoire rd-congolais.C'était ce lundi 2 mars 2020, en son cabinet de travail. Avec les Directeurs Généraux des cimenteries CILU, CIMKO et PPC Barnet, accompagnés du président de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), il a été question de l'évaluation des mesures prises sur la suspension des importations du ciment et du clinker et barres de fer sur la partie Ouest de la République Démocratique du Congo. Dans l'ensemble, Jean-Lucien Bussa a mis en garde contre la hausse des prix.

Le comité professionnel des cimentiers a présenté au ministre du Commerce extérieur l'état de la production de ces trois cimenteries par rapport à leurs capacités installées, et l'évolution de la pénétration du marché au-delà de Kinshasa vers l'intérieur du pays.

Le ministre a pris note et a partagé avec le comité professionnel des cimentiers les préoccupations du gouvernement notamment, sur le prix. Ces derniers, à leur tour, lui ont indiqué que les prix sont stables depuis 5 mois, et qu'il n'y a aucune crainte à ce niveau."La production locale, la création de la valeur ajoutée et la transformation du potentiel que nous avons dans notre sol et sous-sol en richesses est bénéfique à toute la population congolaise dans la partie ouest actuellement, et qui contribue à la transformation physique de notre pays", a déclaré Lennie Ilondo, au nom du comité professionnel des cimentiers.

Pour rappel, ces mesures de protection de l'industrie locale avaient été prises le 25 août 2017, puis reconduite le 27 février 2018, enfin le 26 septembre 2018. Ce, en réponse aux plaintes des producteurs locaux qui dénonçaient la concurrence déloyale des produits d'origine étrangère sur le marché congolais, y compris par des voies informelles. Mais également pour décliner la volonté du gouvernement de la République de protéger l'industrie locale face aux importations massives de ces produits.