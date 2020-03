Congo-Kinshasa: La session parlementaire s'ouvre le 15 mars prochain

Comme de coutume, le parlement bicaméral de la RDC va ouvrir ses portes dimanche 15 mars prochain. Les Députés nationaux et Sénateurs vont reprendre le chemin habituel de l'hémicycle du palais du peuple afin de prendre part activement aux travaux de cette première session de l'année 2020.

Visiblement, les élus du peuple ainsi que les sages de la République auront du pain sur la planche au regard de ce qui les attend en termes de dossiers pressants qui doivent prioritairement, être traités tout au long de la session de mars. Audition et débat sur le rapport général de la CENI, en passant par la problématique de la non-tenue des élections municipales et locales, sans oublier l'examen de certains projets de lois visant la révision constitutionnelle. Eh bien, les deux chambres sœurs du parlement devraient faire preuve de beaucoup de maturité, de responsabilité et du professionnalisme lors de l'examen de ces dossiers.

Récapitulatif

Il appert que le plus grand travail réalisé l'année dernière au niveau du parlement reste l'examen et le vote du budget 2020 et la réédition des comptes 2018. Les Députés et Sénateurs qui s'apprêtent à revenir à l'hémicycle du palais du peuple après avoir passés des vacances parlementaires auprès de leurs bases respectives, vont ramener des rapports à exploiter au mois de mars 2020. Pour rappel, conformément à la Constitution en vigueur, le parlement avait clôturé, depuis dimanche 15 décembre, sa session parlementaire de l'année 2019.

Lors de cette plénière qui s'est avérée décisive, l'Assemblée nationale avait adopté le rapport de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale, validant par là le budget de 10 milliards de dollars augmenté de quelques nouvelles recettes décelées par le Sénat. Aussitôt, ce budget a été transmis au Chef de l'Etat et promulgué par la suite.

Hormis l'adoption du budget par les deux Chambres, au niveau de l'Assemblée nationale, l'assemblée plénière avait validé le rapport de la commission PAJ sur le litige au sein du groupe parlementaire AFDC-A. Il a été adopté que désormais seul le Député national Assani peut diriger le groupe parlementaire AFDC-A au détriment de Kahinda Adèle. Cette décision de l'assemblée plénière n'avait pas du tout satisfait les compères de Bahati Lukwebo.

Rapport général de la CENI

La session de mars qui va reprendre dimanche 15 mars prochain devra aussi permettre aux élus du peuple d'auditionner le rapport général de la CENI. Initialement prévu pour la session de septembre, la commission électorale nationale indépendante avait déposé le 28 octobre 2019, au Bureau de l'Assemblée nationale, son rapport de clôture du processus électoral, en exécution des dispositions de l'article 28 de la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de cette Institution d'appui à la démocratie, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013. Compte tenu de l'importance de ce rapport de plus de 258 pages, le débat a été renvoyé au cours de la prochaine session, celle de mars. Corneille Nangaa avec son équipe arrivée fin mandat sera ainsi appelé pour justifier, certainement, la non-tenue des élections municipales et locales pourtant prévues dans l'almanach de la CENI.

Projections

Si l'année 2019 était une année d'essai pour les nouveaux bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, tout est fait pour que cette deuxième année soit meilleure et mémorable pour les congolais qui ont foi en cette deuxième Institution du pays. Loin d'être une caisse de résonnance et règlement des comptes, le parlement de Mabunda et Thambwe Mwamba doit rencontrer réellement les préoccupations de la population congolaise qui attend un contrôle parlementaire houleux pour l'amélioration des services de l'Etat. En cela, offrir au peuple congolais des lois qui feront avancer le pays sur la voix de la démocratie, de la paix et de l'émergence. Dans l'entretemps, quelques élus commencent peu à peu à regagner Kinshasa la capitale pour participer à la rentrée parlementaire de mois de mars.