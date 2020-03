Congo-Kinshasa: RTNC - Pourquoi se souvenir professionnellement de grandes figures ?

Placée sous le signe de l'année de l'action par le Président de la République Démocratique du Congo la réussite de 2020 est conditionnée par la contribution professionnelle sectorielle à apporter par chacun d'entre nous dans le domaine qui est le sien comme cela fut le cas avec les grandes figures précitées qui devraient en principe rester gravés dans les mémoires de beaucoup de Congolais, en guise des modèles professionnels à suivre, et dont les souvenirs sont à évoquer le jour de l'anniversaire de la création d'une entreprise, établissement public ou privé.

Pour la circonstance la date du 2 avril 1981 demeure celle où l'esprit de travail ou pas travail à cédé sa place à celui de travail égale, salaire égale, cher aux grandes figures de médias audiovisuels qui se sont distingués tout au long de leur carrière professionnelle par leur travail.Pour mieux faire pendant cette année de l'action, il y a nécessité d'y réfléchir annuellement à une date précise où on doit savoir se dire des vérités professionnelles sous forme d'évaluation, et penser à faire des propositions de solutions aux problèmes soulevés, pour qu'avec les critiques constructives faites le jour de l'anniversaire d'une unité de production des biens, ou services comme la RTNC apporte visiblement un changement que les auditeurs et téléspectateurs attendraient de leur chaîne nationale, pendant cette période où l'opposition politique avec en tête LAMUKA, la coalition au pouvoir le Cap pour le Changement (CACH) et le Front Commun pour le Congo (FCC) restent encore divisés négativement ou lieu de l'être positivement.

En se référant au travail de KASONGA MBUNGA, de MAVUNGU MALANDA MA MONGO, de MBAYI KABUNDA, d'AYPAM MWANA NGO, de TSHITENGE N'SANA, de BASUNGA NZINGA, de LEPA MABILA, de DONGO BADJANGA ESEKO OBALA et les autres, il y a lieu de se dire que la lutte contre les antivaleurs remarquables peut se mener en décortiquant en 2020, les actions professionnelles réalisées par ces modèles au niveau de la RTNC.

Se servir de leur savoir-faire et de leur savoir-vivre comme références professionnels peuvent contribuer au changement de mentalités négatives en mentalités positives des Congolais de milieu politique, professionnel, et extra-professionnel. C'est pourquoi, pendant cette année de l'action, nous devrons chercher comment capitaliser et pérenniser les bonnes actions réalisées par ces modèles marquants du monde des médias audiovisuels en général, et de la RTNC en particulier, qui peuvent nous servir d'exemple et servir aussi d'exemple à notre jeunesse qui est appelée à œuvrer dans le secteur de la Radio et/ou de la Télévision, sans chercher à faire les savants, en dépit de la démocratisation de l'espace audiovisuel de notre pays, où l'amateurisme semble supplanter le professionnalisme, favoriser quelques fois par la mauvaise politisation des entreprises et établissements publics de notre pays.

Maintenant que l'occasion nous est donnée d'œuvrer sectoriellement pour une année de l'action, l'heure a donc sonné pour que les critiques constructives soient périodiquement faites en interne d'abord, avant d'aller à l'externe, afin de savoir se dire des vérités pour l'intérêt général de son unité de production, et non l'intérêt personnel et égoïste comme nous l'avions souligné dans ce Quotidien d'Actons pour la Démocratie et Développement « LA PROSPERITE » du 28 février 2020.

Aussi, proposons-nous qu'à chaque anniversaire n'importe quelle unité de production des biens ou services, une évaluation soit incluse au programme des activités retenues pour la circonstance. Vouloir bâtir un Congo démocratique plus beau qu'avant en 2020, passe par l'action concrète à poser par chacun d'entre nous dans le domaine qui est le sien.

Aussi, avons-nous intérêt à capitaliser le travail des modèles repris ci-dessus pour mieux faire notre travail. Critiquer, c'est bien. Mais savoir critiquer, c'est mieux. D'où la nécessité pour les professionnels de médias en général, et ceux de la Chaîne nationale en particulier à s'intéresser davantage aux propositions des solutions qui peuvent contribuer à résoudre certains problèmes soulevés par l'opposition politique et la majorité coalisée au pouvoir, dans leurs programmes de sensibilisation et d'éducation au patriotisme et au principe d'affectio societatis dont la référence aux modèles s'avère indispensable.

La reconnaissance n'est pas de ce monde est une expression qui doit être bannie en 2020 au profit de la reconnaissance des mérites professionnelles, si nous voulons bâtir un Congo démocratique plus beau qu'avant, dans la paix. S'abreuver à la source des modèles professionnels de notre domaine de travail pour bien atteindre l'objectif qu'on s'est assigné est la meilleure façon de faire sectoriellement en 2020, l'année de l'action. La RTNC ne pourra pas peut-être se soustraire à sa date de prédilection où elle va communier avec ses auditeurs, téléspectateurs et spectateurs présents au rendez-vous du 2 avril 2020. S'inspirer de bonnes manières de travailler des modèles retenus dans cette interrogative réflexion pourrait nous amener au changement de mentalités en milieu politique, professionnel et extra-professionnel de notre pays.

Aussi, pouvons-nous dire que réussir 2020 comme année de l'action, c'est réaliser une action positive dans l'exercice de nos fonctions pour l'intérêt du peuple congolais, et non personnels et égoïstes. C'est pourquoi, valoriser les modèles professionnels exemplaires, est l'une des actions que la presse écrite et audiovisuelle devra faire en 2020 pour les honorer et les pérenniser. Autrement, personne ne le fera à sa place. Que le jour anniversaire de création de chaque unité de production des biens ou services, notamment le 2 avril de chaque année, serve d'évaluation annuelle pour que les bonnes actions ne tombent pas dans les oubliettes.