Congo-Kinshasa: Washington - Félix Tshisekedi pour la fin des conflits Israélo-palestiniens

Le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, séjourne aux Etats-Unis depuis le 1er mars 2020 pour une visite officielle de 3 jours avec un agenda chargé. Après avoir participé au Comité des affaires publiques israélo-américaines (AIPAC), le président de la République Démocratique du Congo a rencontré la communauté Juive des Etats-Unis d'Amérique ce lundi 2 mars 2020.

Exprimant le soutien de son pays au plan de paix fait par le président Américain Donald Trum, en vue de mettre fin aux conflits Israélo-palestinien, Félix Tshisekedi a proposé un effort international de cinquante milliards de dollars pour permettre le développement de la Palestine et de l'Etat palestinien.

Ceci, lorsque les Israéliens maintiennent Jérusalem comme capitale indivisible et que les Palestiniens établissent leur propriété sur une petite partie de Jérusalem-Est.Rappelons que dans son allocution au pays de Donald Trump, Félix Tshisekedi a eu le privilège de s'exprimer devant une assistance faite de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement et 18 000 participants dont 400 étudiants. C'est alors qu'il a annoncé la nomination, dans les prochains jours, d'un Ambassadeur plénipotentiaire de la RDC à Tel-Aviv.

Un tournant décisif, en effet, dans les relations entre Kinshasa et Tel-Aviv. "Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence d'intérêt sur le plan sécuritaire, économique, culturel et scientifique. S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux ainsi que la lutte contre la cyber criminalité nous donnent l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés", a laissé entendre le chef de l'Etat congolais.

C'était au cours de l'AIPAC, puissant lobby juif qui règle et contrôle les relations économiques entre Israël et les USA et dont l'impact est non négligeable sur la coopération entre l'Etat juif et d'autres pays de la planète.Pour la suite de sa visite de travail aux Etats-Unis, le chef de l'Etat a été reçu par la directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI).