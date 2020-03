Congo-Kinshasa: Le Cardinal Ambongo invite les artistes à être sensibles à la vie de la nation

«Le métier d'artiste doit servir à l'évangélisation. Tout créateur d'une œuvre de l'esprit doit rapprocher son art à l'évangile. Car, un art bien exercé aide l'homme à se développer et à accéder à son vrai bonheur. L'évangile illumine l'art». Cette phrase émane de son Eminence Fridolin AMBONGO, Cardinal- Archevêque de Kinshasa, s'adressant aux artistes congolais, le 28 février 2020, à l'occasion d'une soirée d'échange de vœux, à la paroisse Notre Dame du Congo, à Kinshasa.

Partie prenante à l'organisation de cette rencontre, le Ministre de la Culture et des Arts qui a brillé par son absence, s'est fait représenter par son Directeur de Cabinet.

A la fois interpellateur et dénonciateur, le message du prélat avait manifestement pour objectif, conscientiser les artistes sur leur mission et rôle dans la société surtout en ce temps difficile que traverse le Congo-RDC.Soutenu par la parabole de talent tirée du livre de Mathieu 25: 14-30, son discours était magistral et décrit le travail d'artiste comme un sacerdoce.

Pour Fridolin AMBONGO, le talent est un don de Dieu qu'il faudra utiliser avec humilité pour construire et non pour détruire. Ainsi, l'art ne s'adresse pas à ce qui est superficiel en l'homme mais à l'âme, qui est fondamental en l'homme. Un artiste, explique-t-il, est un observateur qui porte un message parfois contradictoire qui aide la société à s'élever.L'artiste comédien Fiston Saï Saï à la cathédrale Notre Dame

Responsabilité dans la société : l'art doit nourrir l'âme !

D'une part, les artistes ont une responsabilité face à la société où ils ont un impact réel sur les gens, à travers leurs œuvres qui doivent absolument comporter un message pour influencer les humains.« Au-delà de tout, un artiste est un éducateur public et surtout un moralisateur. La noblesse de votre métier doit faire bonheur aux frères et sœurs dans la société », a déclaré le Cardinal Ambongo.Toutefois, il invite les professionnels d'arts à prendre conscience de leur statut d'artiste qui fait d'eux un facteur privilégié et important de l'évangélisation et de l'annonce de la parole de Dieu dans la société.

L'art se présente essentiellement comme une expression des valeurs ultimes. C'est un support qui permet à l'homme à accéder à son bonheur suprême. «Puisque vous êtes imités dans la société par les jeunes, les femmes, et les hommes, sachez aussi que vous avez la lourde responsabilité de présenter à chaque fois quelque chose de meilleur à travers vos arts», a souligné le numéro Un de l'église Catholique en RDC.

Cependant, il a appelé les artistes à ne pas rester insensibles à la vie de la nation mais surtout de participer à la solidarité nationale par rapport à la misère de la population. «A cause de cette misère criante dont vit le peuple, les artistes deviennent également misérables et incapables de vivre de leur art en RDC», a-t-il martelé.

L'Archevêque métropolitain de Kinshasa a profité également de l'occasion pour faire un double plaidoyer en direction du ministère de la Culture et des arts.

Le Cardinal Ambongo et son équipe apprécient le talent d'un artiste congolais

Premièrement, Fridolin AMBONGO l'a invité à améliorer les conditions socioprofessionnelles de l'Artiste congolais qui croupit dans la souffrance. Que le ministère de tutelle prenne des mesures efficaces en matière de protection des droits d'auteurs. «Il est fort regrettable et inadmissible de constater que les dépouilles mortelles des Artistes tels que Ben NYAMABO et André LUFWA puissent être gardées plus de 2 mois à la morgue faute des moyens », fustige le Prélat, en appelant la nation à être reconnaissante aux artistes.

Par ailleurs, il a exhorté le gouvernement à penser à la réhabilitation du Grand séminaire de Mayidi à Kisantu, qui est un joyau monument dans le Kongo Central. Il sollicite que cette édifice héritée des colons et devenue un splendide site touristique soit classée au patrimoine de l'UNESCO.Au nom de tous les artistes, Paul Ngoie Leperc a salué cette initiative de l'Aumônerie Catholique et a exprimé sa gratitude à son Eminence le Cardinal AMBONGO pour le soutien de l'église aux artistes congolais.Face aux multiples défis auxquels sont confrontés les créateurs des œuvres de l'esprit en RDC, il a, cependant, réitéré les vœux de trouver en cette année 2020 des solutions adéquates aux différentes questions autour des enjeux et défis dans le secteur culturel au pays.

En sa qualité du Coordonnateur de l'ASBL Collectif des Artistes et des Culturels, « C.A.C », Paul Ngoie estime que le 2ème Forum des culturels qui sera organisé par sa structure et aussi les états généraux qui seront organisés par le ministère de la culture et des arts, constituent deux cadres importants pour réfléchir et dégager des pistes de solutions aux problèmes dans ce secteur. «Nous espérons que des bonnes résolutions seront prises aux termes de ces assises afin de doter un statut à l'artiste congolais, de mieux organiser la gestion des droits d'auteurs et droits voisins et aussi de faire voter la loi sur la politique culturelle en RDC », a-t-il soutenu.

Musiciens, peintres, architectes, comédiens, danseurs, cinéastes, sculpteurs, metteurs en scène, paroliers, écrivains... ils étaient une centaine d'artistes à avoir répondu à cet événement organisé par l'Abbé Jean- Marie KONDE, Aumônier catholique de la Culture et des Arts.Très sereine, une ambiance bon enfant a sanctionné cette rencontre caractérisée par des échanges très fructueux entre le Cardinal AMBONGO et ses convives.