Gabon: La panique du moment

Le Coronavirus, aussi appelé Covid-19 cette épidémie a été découverte vers la fin de l'année 2019 en Chine dans la province de wuhan. Depuis, elle fait beaucoup de bruit tant sa propagation est rapide, avec déjà une soixantaine de pays touchés.

Telle une fumée dans l'air, le Coronavirus se propage à une vitesse incroyable dans plusieurs pays et a déjà fait d'énormes pertes en vie humaine. Toutes les nations confondues s'attèlent à prendre des dispositions afin d'éviter la descente de ce virus sur leurs territoires. Presque tous les continents sont touchés, récemment des nouveaux cas ont été découverts en Afrique. Un au Nigeria et un autre au Sénégal sur des ressortissants Italiens et Français. C'est avec la peur au ventre que les populations vivent désormais. Encore qu'aucun vaccin ou remède n'a encore été trouvé par les médecins chercheurs.

Des messages de précautions circulent. Se laver les mains fréquemment et correctement, maintenir une distance "sociale" avec les autres et surtout avec les personnes qui reviennent d'un séjour dans les zones à risques. L'Organisation Mondiale de la Santé(OMS), l'Organisation des Nations-Unies(ONU) ainsi que d'autres organismes cherchent désespérément des voies et moyens afin de protéger les citoyens de ce virus et espèrent le vaincre tout comme Ebola il y'a quelques années déjà.