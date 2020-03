Ile Maurice: Hôpital Jeetoo - une vingtaine de médecins protestent contre une déduction de leur salaire

«Comment le gouvernement peut-il déduire un certain montant de notre salaire sans même nous informer de cette décision et le comble, sans notre consentement ?»

C'est la colère à l'hôpital Dr AG Jeetoo, à Port-Louis. Ils sont une vingtaine de médecins remontés contre la décision du département des Ressources humaines (HR), de déduire une certaine somme de leur salaire. Ils ont constaté avec désarroi, en vérifiant leur fiche de paie, qu'ils n'ont pas reçu l'intégralité de leur salaire pour le mois de janvier.

Selon eux, ce département leur reproche d'avoir pris des congés sans autorisation en 2018. «On avait pris des congés, que ce soit des 'sick' ou 'local' leave en 2018, certes. Mais toutes les demandes avaient été avalisées. On ne comprend pas, comment, pratiquement un an après, on vient nous reprocher que nous avons une redevance envers le gouvernement. D'où la raison de la déduire de notre salaire», s'insurge un médecin qui compte plus de quatre ans de service dans cet hôpital. D'ajouter que, dans son cas, un montant de Rs 7 400 a été déduit. Pour lui, c'est clair qu'il s'agit d'une erreur administrative. «Le département a soit égaré notre dossier portant sur les requêtes de congés ou il y a anguille sous roche», poursuit le généraliste.

Un autre médecin confie à l'express que ses collègues et lui-même sont dans le flou total. «On ne sait pas si cet exercice de 'cut down' va se poursuivre pour les prochains mois ou pas. D'ailleurs, on a fait le calcul et il me semble, que dans mon cas, je n'avais pas pris tous mes congés. Ce qui explique qu'on doit accumuler mes jours plutôt que d'effectuer une déduction de salaire.»

Sollicité pour une réaction, un préposé du ministère de la Santé nous a confirmé qu'il reviendra vers nous dans les plus brefs délais pour des explications.