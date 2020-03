Ile Maurice: Affaire Gro Derek - L'immunité d'Ashish Dayal sera révoquée

Nouveau développement dans l'affaire Gro Derek. Le témoin-vedette, le taximan Ashish Dayal, pourrait ne plus bénéficier de l'immunité que lui avait accordée le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, Senior Counsel. Ceci dans le but de lui permettre de témoigner dans le procès intenté à Rudolf Derek Jean Jacques, dit Gro Derek, et au skipper Bruno Wesley Casimir pour importation d'héroïne.

À l'appel de l'affaire, hier, lundi 2 mars, devant la juge Shameem HamuthLaulloo, Me Denis Mootoo, assistant DPP, a informé Ashish Dayal que son bureau a décidé de lui enlever son immunité. De plus, appelé à la barre lors de l'audience du 27 février, aux assises, le témoin-vedette, qui est en prison depuis quatre ans, avait refusé de répondre aux questions de Me Mootoo. Il dit ne se souvenir de rien. «Mo pa pou dir nanié. Mo latet fatigé», a-t-il tout simplement répondu. Pour rappel, le DPP avait déposé une accusation formelle contre Ashish Dayal, le 13 décembre 2019, aux assises.

L'affaire a été appelée une première fois et a été renvoyée à une date ultérieure. Ashish Dayal est accusé d'avoir organisé l'importation de 2 002,7 grammes d'héroïne à Maurice, aux mois de juillet et d'octobre 2016. Le DPP a assigné 39 témoins. Par ailleurs, Gro Derek et Bruno Casimir sont poursuivis aux assises pour trafic d'héroïne. Gro Derek répond d'une accusation d'avoir livré de la drogue à deux reprises à Ashish Dayal, en janvier et juin 2012.

Il est aussi accusé d'avoir remis une somme de 45 000 euros à des intermédiaires pour financer l'importation d'héroïne d'Afrique. Bruno Casimir est, quant à lui, poursuivi pour avoir transporté, en mars et avril 2012, de l'héroïne dans un bateau de pêche. Soit, huit bouteilles en plastique contenant de la drogue, à la plage de Baie-du-Tombeau.