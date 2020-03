Ile Maurice: Mort de Yannick Permal - L'enquête policière avance

Plus de huit jours après l'accident impliquant une motocyclette et le métro à l'intersection de la route Pope Hennessy et Nelson Mandela, Barkly, Beau-Bassin, l'enquête policière avance à grands pas. C'est ce que nous apprend un officier de police. Cet accident a couté la vie à Yannick Permal, âgé de 27 ans.

La motocyclette, une Kawasaki de 600 cc, qui a déjà été examinée par un expert de la Traffic Branch, devrait être à nouveau examinée. Cette fois par un expert en mécanique du ministère de l'Infrastructure nationale. Après le visionnage des caméras de surveillance et des témoignages recueillis par les enquêteurs, tout indique que le jeune homme a grillé un feu de signalisation et a surgi devant le tram qui avait la priorité sur cette voie.

Yannick Permal est détenteur d'un permis provisoire (learner) et était habilité à conduire l'engin à deux roues. Selon une source, au vu de l'impact de cette collision, il est évident que la Kawasaki roulait au-delà de la limite autorisée dans cette zone, soit plus de 60 km/h. L'assurance du métro est, elle, bien valide et le Train captain qui était dans la cabine ce jour-là a bien son permis de conduire en bonne et due forme.