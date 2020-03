Tunisie: Contrepoint - Un rappel solitaire, une vérité omise...

Motus, ou presque, sur les Arts et la culture, au soir du vote de confiance à l'ARP.

Choquant, oui, mais on en a l'habitude. Dix années, bientôt, que nos élus votent pour ou contre des gouvernements et des programmes de gouvernement sans jamais montrer vraiment d'inquiétude à ce sujet. Les gouvernants, eux-mêmes, racontent d'ex-ministres, «s'en chargent comme du dernier de leurs soucis, d'aucuns n'ayant jamais lu livre ni vu film, d'autres ne concevant de gouvernance qu'en termes de politique et d'économie».

... Un député, un seul, a pris la parole et élevé la voix, mercredi au Bardo, pour rappeler à une vérité, à cette vérité toute simple, mais omise, que la Culture, Arts et Savoirs, est le commencement et l'aboutissement de tout projet, de tout progrès...

Un député, seul, a pris la parole et élevé la voix, mercredi 26 au palais du Bardo, pour rappeler tout le monde à une vérité, à cette vérité toute simple, mais omise, que la Culture, Arts et Savoirs, est le commencement et l'aboutissement de tout projet, de tout progrès. Cette «idée» que des techniques, des calculs et des chiffres suffisent, seuls, au développement est une idée trompeuse et mal répandue. Principalement chez nous, pays émergents, où la poussée des sciences numériques laisse croire à la suprématie définitive de la technologie sur l'esprit. Fausse croyance, bien sûr, naïve, démentie en Occident, à la source même. Là, où l'enseignement littéraire de base, l'éducation intellectuelle et artistique servent, toujours, de référence, aux recruteurs des grandes sociétés. Là où on forme des décideurs, des hommes de stratégie, de vision, à partir des plus imaginatifs, des plus cultivés, souvent des plus lettrés. Les sciences, les technologies, les mathématiques sont des moyens, à portée large, l'intelligence, la pensée, les idées appartiennent à l'élite créatrice, c'est d'elles, en règle générale, que proviennent les solutions.

Le député (solitaire) du soir de vote de confiance a été bref et tranchant. Il a juste souligné la faille béante, la culture manquante, puis a clamé net son refus. Il aurait pu (dû) renvoyer, aussi, à l'exemple de Bourguiba et de la Tunisie de l'indépendance. Bourguiba ne s'était appuyé que sur l'école et la qualité de l'enseignement pour développer son peuple et son pays... Ses ministres de l'Education et de la Culture lui ont scrupuleusement emboîté le pas. Nous vivons de ces beaux restes, encore aujourd'hui. Mais de projet similaire dans le futur, nous avons lu le nouveau document gouvernemental, nous avons bien suivi le discours de M. Fakhfakh : hélas, aucune sorte de priorité !