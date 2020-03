Afrique: Propagation du coronavirus - Dakar confirme son 1er cas

Le Sénégal tient son premier cas confirmé du nouveau coronavirus (Covid-19) depuis hier, lundi 2 mars. Il s'agit d'un français vivant au Sénégal depuis deux ans avec sa famille et qui a eu à séjourner en France, à la période du 13 février au 25 février. L'information a été donnée hier, lundi, face à la presse par le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Face aux rumeurs et murmures sur un cas avéré de coronavirus au Sénégal, le ministre de la Santé et de l'action sociale a confirmé l'information hier, lundi. Le Français, après 13 jours de vacances en France, soit du 13 février au 25 février, précisément à Nîmes et à la station de ski en région d'Auvergne-Rhône-Alpes, a débarqué le 26 février au Sénégal où il s'séjourne depuis 2 ans avec sa femme et ses 2 enfants.

Face à la presse, le ministre de la santé Diouf Sarr a souligné que le cas a été signalé à la cellule d'alerte du ministère de la Santé, le 28 février dernier, par une structure sanitaire privée. Selon cette structure sanitaire, le patient présentait une température corporelle de 39° et souffrait d'un mal de gorge et de maux de tête. C'est sur cette base qu'une équipe a été immédiatement dépêchée sur les lieux pour effectuer des enquêtes et faire des prélèvements qui se sont soldés par la suite à la confirmation du 1er cas de coronavirus au Sénégal.

Le ministre Sarr a tenu toutefois à rassurer que l'état de santé du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. « À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Toutes les dispositions de surveillance et de riposte au COVID-19 sont prises, afin de renforcer et de circonscrire la maladie», a-t-il souligné pour confirmer le cas.

Et de poursuivre : ««le malade est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann». Soulignons qu'au cours de ce point de presse, ni l'identité du vol pris par le ressortissant français, ni son identité et celle de sa famille, ni le nom de la clinique dans laquelle il s'est rendu, n'ont été déclinées dans le communiqué de presse du ministre de la Santé et de l'action sociale du Sénégal.