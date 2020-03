Togo: Sans attendre la Cour constitutionnelle, l'ANC s'aligne...

document

Non pas sur les résultats proclamés par la CENI ou encore ceux qui seront proclamés cet après-midi par la Cour constitutionnelle mais sur la demande des Etats-unis qui porte sur une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.

Ceci parce que le parti de Jean-Pierre Fabre dit avoir constaté des irrégularités dans l'addition des voix telles que rendues publiques par l'instance organisatrice du scrutin. Lisez !

Présidentielle 2020

Communiqué n°3

Une fois encore, le régime RPT/UNIR impose au Togo la fraude électorale et ses conséquences.

La manifestation publique pacifique du vendredi 28 février 2020, organisée pour exiger la vérité des urnes, à l'issue du 1er tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020, a donné lieu à des scènes insupportables.

La répression barbare à laquelle se sont livrées les forces de l'ordre sur nos compatriotes est inacceptable.

L'ANC dénonce et condamne fermement les entraves aux droits et libertés des citoyens, notamment le droit de manifester tel que consacré par la Constitution de la République togolaise.

Elle exige la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées et détenues et la prise en charge complète des blessés.

S'agissant des résultats du scrutin, la collecte, la compilation et l'analyse des résultats effectuées à ce jour par l'ANC et couvrant les bureaux et centres de vote dans la quasi-totalité des 117 communes du pays, confirment les irrégularités graves révélées dans notre communiqué n°2 du 24 février 2020 et qui entachent la sincérité du vote et compromettent l'ensemble du processus.

L'examen des procès-verbaux collectés dans les bureaux de vote, montre que la somme des voix attribuées aux sept candidats est :

- soit supérieure au total des suffrages exprimés, ce qui traduit des bourrages d'urnes comme, par exemple, dans Kloto 1 (Kpalimé) où ce total est supérieur de 4.484 voix aux suffrages exprimés ;

- soit inférieure au total des suffrages exprimés, ce qui traduit des résultats factices, fabriqués de toutes pièces, comme, par exemple, dans Tchaoudjo 1 (Sokodé) où ce total est inférieur de 2.598 voix aux suffrages exprimés et dans Agoè-Nyivé 4 (Togblé) où ce total est inférieur de 13.378 voix aux suffrages exprimés.

En outre, et principalement dans la partie septentrionale du pays, le total du nombre des inscrits sur les listes électorales des communes est pratiquement identique au nombre d'habitants (RGPH-2010). On note que dans ces communes, le candidat du RPT/UNIR se voit attribuer des scores allant de 90 à 100% des suffrages voire plus.

Il apparait clairement que l'élection présidentielle du 22 février 2020 n'est qu'une mascarade comme toutes les autres d'ailleurs. Dans un souci de clarté et de transparence, l'ANC réitère, comme le demandent aujourd'hui les Etats-Unis d'Amérique, son exigence d'une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.

La paix ne peut se construire sur la fraude électorale et l'injustice.

La lutte continue.

Fait à Lomé, le 03 mars 2020

Le Directeur de campagne

Patrick LAWSON-BANKU