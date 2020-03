Congo-Kinshasa: Riposte contre la rougeole - L'enveloppe de l'OMS et de ses partenaires se chiffre à plus de quatre millions USD

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan opérationnel pour les activités de riposte et de ratissage contre l'épidémie de la rougeole dans les cent vingt et une zones de santé prioritaires de la RDC, la contribution de l'OMS et ses partenaires tels que Echo, Initiative contre la rougeole et la rubéole ainsi que le Fonds humanitaire pour la RDC s'élève à quatre millions deux cent mille dollars américains.

Le chargé du Bureau de l'OMS en RDC, Amédée Prosper Djiguimdé, a récemment livré cette information au cours d'une réunion de positionnement des partenaires présidée par le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo. Le coût total de ce plan développé par le ministère de la Santé pour une durée de trois mois est de six millions et demi de dollars américains (USD). Il vise à identifier et cibler les enfants non vaccinés pendant les récentes campagnes de vaccination contre la rougeole en fin d'année 2019. Amédée Prosper Djiguimdé pense que pour éradiquer cette maladie qui constitue l'une des causes de mortalité infantile en RDC, il est capital que les interventions ciblées soient renforcées. "Il est de notre devoir de continuer à renforcer les interventions ciblées, en vaccinant tous les enfants non ou insuffisamment vaccinés contre la rougeole", a-t-il signifié

Pour réussir ce ratissage, a indiqué le chargé du Bureau de l'OMS en RDC, dans les aires de santé ayant des populations migrantes et des communautés déplacées dans les régions d'accès difficile, nous devons agir maintenant avec détermination pour mobiliser des ressources supplémentaires et engager nos partenaires à renforcer leur solidarité avec les enfants de la RDC afin qu'ils soient vaccinés gratuitement et mieux protégés contre ces épidémies meurtrières de la rougeole. Le ministre de la Santé a salué la mobilisation des ressources par les partenaires tout en invitant d'autres donateurs à "emboîter les pas de l'OMS et de ses partenaires susmentionnés dans cet effort de coordination visant la mise en œuvre efficace du plan opérationnel trimestriel pour les activités de riposte et de ratissage".

Parmi les objectifs spécifiques du plan opérationnel pour les activités de riposte et de ratissage contre l'épidémie de la rougeole en RDC, on peut citer notamment: assurer la prise en charge médicale gratuite de tous les cas de rougeole reçus dans les formations sanitaires ; renforcer la surveillance épidémiologique de la rougeole au cas par cas dans les zones ciblées. Il est à noter que cet appui financier porte à plus de huit millions de dollars américains mobilisés par l'OMS et ses partenaires depuis janvier 2019 afin de mettre un terme à cette épidémie potentiellement meurtrière en RDC.