Afrique de l'Est: Slow Food lance une académie sur l'agro-écologie

Slow Food est une organisation internationale qui lutte contre la disparition des traditions et cultures alimentaires locales.

Elle vient de lancer une académie sur l'agro-écologie en Afrique de l'est, dont l'initiative fait partie du projet "Développer les économies locales en Afrique de l'est par l'agro-écologie". Il s'agit de mettre en place des formations dédiées à l'agriculture bio. Il s'adresse à des jeunes agriculteurs, ouvriers agricoles et autochtones âgés de 18 à 35 ans. Les participants aux formations seront coachés sur l'agriculture écologique et biologique, l'éducation et la sensibilisation à l'agro-écologie et la philosophie d'une alimentation bonne, propre et équitable.

Les formations se font au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et en RD Congo (RDC). C'est un projet de sensibilisation à l'éco-gastronomie et à l'alter-consommation à travers le renforcement, la diffusion des solutions agro-écologiques efficaces et rentables en vue de guider les producteurs et agriculteurs locaux vers un nouveau système.