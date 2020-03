Angola: Le Brésil et l'Angola renforcent leur coopération bilatérale

Brasilia — Les républiques fédératives du Brésil et de l'Angola s'emploient à créer une nouvelle dynamique de coopération bilatérale, position réaffirmée lundi, à Brasilia, par le chef de la diplomatie brésilienne Ernesto Araújo, à l'issue d'une rencontre entre les délégations des deux pays.

La délégation angolaise était conduite par le ministre des Relations extérieures, Manuel Augusto, qui a réaffirmé son engagement à continuer de renforcer et de parfaire les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et les peuples.

Selon le ministre angolais, la réunion a permis d'examiner l'état de la coopération et d'évaluer les résultats obtenus dans les différents domaines, ainsi que d'envisager de nouveaux domaines de coopération.

L'Angola et le Brésil ont établi des relations politiques et diplomatiques le 12 novembre 1975, au lendemain de la proclamation de l'indépendance des Angolais.En juin 1980, les deux pays ont signé l'accord de coopération économique, scientifique et technique à Luanda, un instrument qui définit le cadre juridique de la coopération bilatérale.