Soudan: Le Ministre de la culture et de l'information inspecte la réparation à Bait Al-Khalifa

Khartoum — - Le Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a inspecté Lundi les travaux d'Entretien et de Réparation au Musée de Bait Al-Khalifa et à la Maison Voisine Barambel.

La visite d'inspection faisait partie des Préparatifs de la Ré-Inauguration du Musée d'ici la fin du mois de Mars.

Le Ministre de la Culture et de l'Information a été informé des Dernières Opérations visant à achever la Première Etape du Projet, qui a connu l'Achèvement des Opérations de Maintenance Complètes du Musée.

Il a discuté avec les Responsables du Musée de Bait Al-Khalifa et de la Société nationale des antiquités et des musées des préparatifs du lancement de la deuxième phase du projet de renouvellement et de modernisation des plates-formes d'exposition et de restauration des matériaux exposés.

Le projet de rénovation du Musée Bait Al-Khalifa fait partie du Programme de Modernisation des Musées de l'Ouest du Soudan, qui comprend le Musée Shikan dans la ville d'Al-Obeid, dans l'Etat du Nord-Kordofan, et le Musée du Darfour dans la ville de Nyala, dans l'Etat du Sud-Darfour.

Le Projet est mis en œuvre grâce à un Financement du Gouvernement Britannique et vise à préserver le Musée de la Maison d'Al-Khalifa et la Maison de Barambel dans le cadre de l'Histoire de la ville d'Omdurman et de l'Histoire du Soudan en général.