Soudan: Le vice-ministre des AE d'Italie arrive à Khartoum aujourd'hui

Khartoum — La Vice-ministre des Affaires Etrangères d'Italie, Mme Emanuela Del Re, accompagnée d'une Délégation de Hauts Fonctionnaires du Ministère italien des Affaires Etrangères, arrive aujourd'hui, le Mardi, à Khartoum pour s'entretenir sur les Relations entre le Soudan et l'Italie et les Perspectives Futures de Coopération au Niveau Bilatéral et dans les Instances Internationales.

La visite vise également à voir les Développements Politiques et Sociaux au Soudan après le Succès de la Révolution Soudanaise, et à discuter des Moyens de Soutenir la Solution des Problèmes du Soudan au sein de l'Union Européenne et de renouveler le Soutien du Gouvernement Italien au Soudan et à son Gouvernement de Transition.

La Responsable italienne devrait s'entretenir avec le Président du Conseil Souverain de Transition, le Premier ministre et les Ministres des Affaires Etrangères, des Finances et de la Planification Economique et de la Santé.

La visite verra également la Reprise des Travaux de Consultation Politique entre les deux pays à travers la tenue Jeudi de la réunion du Comité de Consultation Politique entre le Soudan et l'Italie, pour discuter de tous les Aspects liés aux Relations entre les deux pays et l'Echange de Soutien dans les Forums Internationaux.