Soudan: Hamdouk assiste à la signature du document de réconciliation entre Béni - Amer et Nouba

Kassala — - Le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, a assisté à la ville de Kassala à la Signature d'un Document de Réconciliation entre les Tribus Nouba et Beni-Amer, en présence des Ministres du Gouvernement Fédéral, des Affaires Religieuses et des Dotations, Jeunesse et Sports et Santé, ainsi que des Représentants des Etats de la Mer Rouge et de Gedaref, des Dirigeants de l'Administration Indigène et des Personnalités Religieuses.

Le Document de Réconciliation a été signé par le Chef de Beni-Amer, Ali Ibrahim Daglal, le Représentant du Conseil de Nouba, Omer Jibril et le Chef du Comité de Réconciliation, Abdallah Adam Abbas.