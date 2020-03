Tunisie: Athlétisme | Journée de marche feu Gaâmoun à Akouda - Chahinez Nasri et les autres...

La deuxième journée nationale de marche feu Slim Gaâmoun, organisée par l'Atlétic Club d'Akouda, a été marquée par l'exploit de la marcheuse Chahinez Nasri (CSG National) qui a couvert les 10 km en 44 minutes 43 secondes.

La meilleure performance du meeting est à l'actif du junior Ahmed Chikhaoui avec un chrono de l'ordre de 45 minutes de 27 secondes. Un temps meilleur que celui du vainqueur des séniors hommes, Bahaeddine Gateri (Le Sers), qui a parcouru la même distance en 46 minutes 45 secondes.

Neuf clubs ont pris part à cette compétition nationale parfaitement organisée. Il s'agit du CSG National, CMAKairouan, JS Kairouanaise d'athlétisme, CSC, Le Sers, Om Kelil, ASMT, ZS et AC Akouda. Outre les belles performances des deux signataires du CSG National, à savoir Chahinez Nasri en séniors dames et Ahmed Chikhaoui en juniors, d'autres athlètes se sont mis en évidence. En juniors garçons Fathi Labiadh (ACA) et Firas Anane (CMAK), et en juniors filles, Maissa Kadri (CSGN), Soumaya Mannai (CMAK) et Jamila Zaghmi (ACA) ont atteint les premières places tout en démontrant des prédispositions prometteuses .

Des jeunes talentueux

Dans les catégories inférieures, quelques jeunes ont émergé du groupe prouvant qu'ils ont du talent. Chez les cadets et cadettes, les sociétaires du CSG National, Oussama Aouina et Samar Chakrabani, furent les meilleurs. En minimes garçons et jeunes filles, Maissa Boughdir (ACA), Aya Boudhina (ZS), Ala Rahali (Le Sers), Wassim Aounalli (Om Kélil ), Louay Jemaâ et Ahmed Arif (ACA) étaient les plus en vue. Egalement, les benjamins et benjamines du Club Athlétic Akouda, tels que Amor Ferjaoui, Rayane Mehdouani, Ouejdane Bazi et Maissa Bechikh ont attiré l'attention par leur technique de marche et leur rage de vaincre : «Ils ont du potentiel. Ils iront loin», a confié l'entraîneur en chef de AC Akouda, Hassen Hamzi. Aux classements par équipes, trois coupes ont été remportées par AC Akouda, deux par le CSG National et une par le CMA Kairouan.