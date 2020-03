Tunisie: Ligue des champions | L'EST prépare les quarts de finale retour - Badrane, retour au bon moment !

L'Algérien reprend du service ce vendredi. Il était temps. Il a laissé un grand vide dans l'axe central.

Les grands joueurs se font remarquer sur et en dehors du terrain. Si les attaquants ont tendance à briller en marquant des buts ou même en pesant lourdement sur les défenses adverses, les défenseurs, eux, se distinguent par leur placement et leur replacement sur le terrain. Un bon défenseur est celui qui efface un but tout fait ou même quand il fait tout simplement son boulot en assurant une bonne couverture. On ne peut pas dire autant de Chamseddine Dhaouadi, auteur d'une bourde défensive dans le temps additionnel vendredi dernier en quart de finale aller de la C1 africaine. Alors qu'Ezzamalek menait au score (2-1) et que l'EST jouait en infériorité numérique après l'expulsion de Ben Romdhane (73'), Chamseddine Dhaouadi n'a pas trouvé mieux que de faucher Ben Cherki en pleine surface. Sans hésitation, l'arbitre a accordé un penalty à Ezzamalek, transformé par Mahmoud Alaa.

Un troisième but qui pèsera lourdement dans la balance en prévision de la manche retour qui se déroulera ce vendredi à Radès, à partir de 20h00. L'erreur de Dhaouadi est impardonnable, particulièrement à un stade aussi avancé d'une compétition de grande envergure, tel qu'un quart de finale de la C1 africaine.

La bourde défensive de Dhaouadi de l'aller confirme l'analyse faite par certains observateurs qui estiment que l'absence d'Abdelkader Badrane s'est fait ressentir ces derniers temps. Rien que contre Ezzamalek entre Supercoupe d'Afrique et quart de finale aller de la Ligue des champions, la défense espérantiste a encaissé six buts.

Abdelkader Badrane, que le staff technique espérait récupérer déjà pour la Supercoupe d'Afrique, a mis finalement plus de temps que celui espéré par le staff technique pour se remettre sur pied. L'Algérien reprendra enfin du service ce vendredi, à l'occasion de la manche retour des quarts de finale.

Yaâkoubi : le doute persiste

En défense, le doute persiste quant à la qualification de Mohamed Ali Yaâkoubi en prévision du match de ce vendredi. Le joueur affirme être qualifié pour les quarts de finale retour, n'ayant pas eu de deuxième carton suspensif.

Nous avons posé la question hier à un responsable «sang et or». Il nous a affirmé que jusqu'à hier, la direction du club n'a pas reçu de correspondance de la CAF affirmant la suspension de Yaâkoubi. La correspondance de la CAF est attendue aujourd'hui ou au plus tard demain. Attendons voir !

Chetti, hors service

La blessure contractée par Ilyès Chetti vendredi dernier l'éloignera des terrains pour une période d'un mois. Pour le remplacer, trois solutions de rechange s'offrent à l'entraîneur «sang et or». Soit il aligne Khalil Chammam comme il l'a fait vendredi dernier au Caire, soit il fait appel aux services de Houcine Rabii ou donne sa chance au jeune Amine Ben Hmida.

Cela dit, c'est une semaine particulièrement difficile que traversent staff technique et joueurs. Le salut de l'entraîneur et de ses joueurs passe par une qualification aux demi-finales de la Ligue des champions.

Une élimination en quart de finale mènerait Mouîne Chaâbani vers la porte de sortie. Certains joueurs pourraient également connaître le même sort au prochain mercato estival.

Selon nos informations, Hamdi Meddeb était furieux après la défaite. Entraîneur et joueurs sont mis devant leurs responsabilités. Des sanctions tomberont en cas d'élimination.