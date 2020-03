Tunisie: Coupe de la CAF | Quarts de finale - Pyramids et Agadir, en conquérants

Egyptiens et Marocains savent voyager.

A Lusaka, le Pyramids FC a corrigé Zanako (3-0).

Ali Gabr, Mohamed Farouk et Abdallah Saïd sur penalty ont montré les « crocs ». Le club zambien devra réaliser un exploit pour décrocher sa qualification en Égypte. Mission impossible !

Les Libyens d'Al Nasr, à leur tour, ont volé en éclats face au Hassania Agadir, vainqueur sur le score de (5-0).

Karim El Berkaoui a inscrit un hat trick et le Sénégalais Malick Cissé un doublé.

Tout est possible !

Si le Pyramids FC et le Hassania Agadir ont déjà un pied en demi-finale de la Coupe de la CAF après leur victoire à l'extérieur aux ¼ de finale aller, le suspense reste entier entre d'un côté Enyimba et le Horoya de Conakry, et de l'autre entre Al-Masry et Berkane. Enyimba et le Horoya de Conakry se sont ainsi neutralisés (1-1). Augustine Oladapo et Boniface Haba ont été les buteurs de ce match. Pour le dernier match des ¼ de finale aller, ce fut chaud entre Al-Masry et RS Berkane.

Le match s'est soldé par un score de 2-2 à l'issue d'une rencontre à rebondissements. Vice-champions de l'édition dernière, les Marocains de la RS Berkane ont ouvert la marque à la 44'. Du retour des vestiaires, l'égalisation des Egyptiens interviendra à la 46'. A l'heure de jeu, les locaux prennent l'avantage, puis se font surprendre à la 83'. Le match retour s'annonce intense !

Résultats

Enyimba-Horoya : 1-1

Zanaco-Pyramids : 0-3

Al-Nasr-Hassania Agadir : 0-5

Khaled Khouini, El Masry-Rs Berkane : 2-2