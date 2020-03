Tunisie: Coopération tuniso-italienne - Appui aux projets municipaux

Un atelier de formation a été organisé au profit des présidents des communes afin de les initier aux outils permettant de mener à bien les projets communaux.

L'Italie soutient la Tunisie dans ses efforts d'améliorer la qualité des services locaux. C'est le message lancé lors de l'inauguration de l'atelier de formation qui a été organisé récemment dans un des hôtels de la ville de Mahdia au profit des présidents des communes et des secrétaires généraux de 31 nouvelles municipalités. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre des Affaires locales et du directeur de la Caisse de prêts et de soutien des collectivités locales (Cpscl). Des représentants de l'Agence italienne pour la coopération au développement étaient également présents.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet de coopération au développement qui est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics) à hauteur de 25 millions d'euros. Ce don sera mis à la disposition des municipalités par le biais de la Cpscl, qui assurera le suivi technique et financier du projet. L'atelier de formation a permis aux bénéficiaires de s'initier aux outils permettant de mener à bien les projets identifiés dans le cadre des Programmes d'investissement locaux 2020-2022.

Le programme italien de soutien à la décentralisation au niveau communal prévoit aussi une composante d'assistance technique et d'accompagnement qui se déroulera à travers deux axes : une formation d'une durée de deux ans, dédiée à trois aspects, financier, administratif et technique. Cette formation sera gérée par le Centre de formation et d'appui à la décentralisation (Cfad). Par ailleurs, la Cpscl a fait appel à des bureaux d'études tunisiens qui devront assurer le suivi technique et financier des projets dans lesquels sont impliquées les municipalités concernées. Celles-ci ont notamment prévu la construction et la restructuration des bâtiments administratifs, l'achat de véhicules destinés à la collecte des déchets et au nettoyage des routes ainsi que la réalisation de plusieurs projets de proximité tels que l'éclairage public, le réaménagement des rues municipales et la construction d'installations sportives et d'espaces verts.