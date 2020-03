Sénégal: Fatou Sarr Diouf Sylla - «Difficile aujourd'hui de concurrencer directement le lait en poudre mais... »

interview

La filière lait local présente un fort potentiel avec un cheptel important et un secteur de la transformation dynamique. Malgré la demande, elle souffre toutefois de son incapacité à s'imposer sur le marché national, laissant la porte ouverte à l'importation des produits laitiers.

Comment se porte la filière lait au Sénégal ?

On a deux sous-filières lait au Sénégal. La filière locale où on a des acteurs qui produisent le lait local c'est-à-dire le lait de vache ou de chèvre et il y a une filière lait importé, c'est-à-dire lait en poudre.

Au niveau local déjà, il y a des transformateurs qui utilisent le lait en poudre et tout ce qui est produits laitiers importés.

La filière locale est peu compétitive si on la compare à la filière importée qui aujourd'hui n'a pas de problèmes par rapport à l'accès au marché.

Ce sont des produits compétitifs d'une manière générale compte tenu du fait que les producteurs ont pas mal d'avantages qui leur permettent d'occuper une très bonne place au niveau du marché sénégalais.

Quelles sont les politiques mises en place par l'Etat pour la promotion de la production locale ?

Au niveau du ministère de l'Elevage, nous avons un projet que l'on appelle le projet de développement de la filière laitière qui vise à améliorer la production laitière nationale, la productivité des animaux pour la production de lait à travers l'importation des animaux à haut potentiel laitier.

Via ce projet, il y a beaucoup de programmes de renforcement des capacités et de formation pour les acteurs pour leur permettre de produire et de transformer le lait dans les meilleures conditions.

A travers ce projet également, l'Etat appuie et accompagne les acteurs de la filière en équipements, en matériels de collecte et de transformation. Il y a le Fonds d'appui à la stabulation pour faciliter l'accès aux crédits des acteurs.

D'une manière générale, au niveau du ministère, on travaille en tout cas à mettre en œuvre des stratégies qui permettent de contribuer au développement des filières animales locales dont le lait.

Malgré tous ces programmes, le Sénégal est classé 2ème pays importateur de lait en poudre après le Nigéria. Que faut-il faire pour réduire cette facture laitière ?

Pour inverser cette tendance, il faudra réduire la facture laitière qui s'élève à 60 milliards de francs Cfa. On est conscient que c'est beaucoup déjà. Des réflexions sont menées pour voir comment inverser cette tendance .

Il faut déjà arriver à booster la production laitière. On sait qu'aujourd'hui, nous avons certes un bon noyau au niveau de la race locale, mais ces races sont confrontées à une faible productivité. Il faut arriver à avoir une filière locale qui puisse transformer ce lait en des produits de qualité .

Parce qu'on est confronté à un marché qui est de plus en plus exigeant en termes de qualité, de présentation et autres.

Aujourd'hui, il serait difficile en tout cas au stade où l'on est, d'essayer de concurrencer directement le lait en poudre mais on peut utiliser des stratégies comme la labellisation qui vont permettre en même temps de régler plusieurs problèmes.

Face à un marché qui devient de plus en plus exigeant pour la filière locale, il va falloir être à mesure d'accompagner les acteurs pour qu'ils puissent eux aussi mettre sur le marché des produits qui répondent à toutes les normes en termes de qualité, de présentation et de packaging afin que le consommateur sénégalais puisse utiliser en toute confiance le produit qui est issu du lait local.

Des études ont démontré que le lait en poudre importé contient 30% de l'huile de palme, ce qui pourrait être dangereux pour la santé. Etes-vous regardant sur la qualité du lait qui entre au Sénégal ?

Nous sommes regardants mais il faut savoir que c'est un peu sensible dans la mesure où aujourd'hui les portes sont ouvertes. Il faut mettre en place une réglementation qui va permettre de redéfinir ce qui doit entrer au Sénégal en termes de qualité de lait.

Parce qu'aujourd'hui, avec le libre échange et même au niveau de la Cedeao, on est confronté à un problème sanitaire. C'est là où le lait local a de l'avenir.

Aujourd'hui, les Sénégalais sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de ce qu'ils consomment. L'autre chose, c'est la sensibilisation des consommateurs, car s'ils n'ont pas la bonne information, ils peuvent même acheter du lait ré-engraissé avec de la matière végétale tout en pensant que c'est du lait entier transformé en poudre.

On est en train de réfléchir sur comment protéger le consommateur sénégalais, voir comment lui donner l'information en temps réel qui va lui permettre de pouvoir faire le bon choix au moment de l'achat. On y travaille en collaboration avec les ministères du Commerce, des Finances entres autres institution, car les responsabilités sont partagées.